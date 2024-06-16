2024基隆外木山海上長泳 2420「泳士」大展身手

2024基隆市外木山海上長泳活動今天（16日）早上熱鬧登場，基隆市長謝國樑主持開幕，來自17縣市、290隊共2420位民眾報名；圖為選手做完暖身操後，排隊依序下水。（記者俞肇福攝）

2024/06/16 12:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024基隆市外木山海上長泳活動今天（16日）早上熱鬧登場，來自17縣市、290隊共2420位民眾報名；市長謝國樑表示，呼籲選手注意自身安全順利完賽，更希望來自各地「泳者」別忘了欣賞名列「十大魅力水域」第一名的外木山海域山海美景。

外木山海上長泳賽前3名上岸的選手分別是李光鑫（41分53秒）、林建榮（45分47秒）、徐逸君（46分33秒）；由於泳者們是分批下水，每個選手出發時間不同，前三名還要等到最後成績公布。

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比賽由謝國樑與會貴賓共同鳴笛後，宣布2024年外木山海上長泳活動開始。來自各地的2420位選手排隊下水；最年長者為85歲，超過70歲者有85人，最年輕的為10歲，身心障礙人士共19名，外籍人士也有21人報名共襄盛舉。

今年外木山海上長泳共290隊，隊數最多的是新北市的89隊，人數則以台北市733人最多，地主基隆市則有57隊、404人報名參加；超過50人的隊伍有台北市的SBC悠泳部落客隊142人、泳渡人生隊119人、台北市東區水上救生協會隊82人及地主基隆市的外木山先鋒部隊50人四支隊伍。參加的民眾皆穿著潛水衣、頭戴泳帽、手持安全浮標陸續挑戰外木山海上長泳。

參加者從木山澳救生站的礁岩區下水，沿著海岸游到大武崙澳底沙灘，全長大約3,200公尺，沿途欣賞基隆的山海美景，還可以在海底礁岩中，看到色彩繽紛的各式熱帶魚類及豐富的魚種，美景盡收眼底。

市府為了讓泳客玩得盡興，游得安全，除了事前加強水母的打撈外，並由消防局及海巡署調派船艦及救護人力在海上協助各項安全戒護工作。同時動員警察、衛生及環保部門相關資源全力做好陸上安全維護。消防局更出動了空拍機隨時掌握活動進行的狀況，大會也安排用不同顏色的泳帽做區分，參加泳客分批從外木山下水，選手將在11點前陸續於大武崙沙灘上岸。#

2024基隆市外木山海上長泳活動今天（16日）早上熱鬧登場，基隆市長謝國樑主持開幕，來自17縣市、290隊共2420位民眾報名；圖為選手下水後在海巡與消防局人員艦艇戒護下，徜徉於外木山海域的美景下大展身手。（記者俞肇福攝）

基隆市外木山海上長泳活動今天（16日）早上熱鬧登場，基隆市長謝國樑主持開幕，來自17縣市、290隊共2420位民眾報名；圖為選手下水後在海巡與消防局人員艦艇戒護下，徜徉於外木山海域的美景下大展身手。（記者俞肇福攝）

基隆市外木山海上長泳活動今天（16日）早上熱鬧登場，來自17縣市、290隊共2420位民眾報名；圖為第一波上岸的前三位泳者。圖中為台北的李光鑫（41分53秒）、圖左為林建榮（45分47秒）、圖右為來自台中的徐逸君（46分33秒）。（記者俞肇福攝）

2024基隆市外木山海上長泳活動今天（16日）早上熱鬧登場，基隆市長謝國樑主持開幕，來自17縣市、290隊共2420位民眾報名；謝國樑呼籲選手注意自身安全順利完賽。（記者俞肇福攝）

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