舊棉被先別丟！ 彰縣舊棉被「換好康」6月下旬登場

彰化縣只有和美鎮舊衣回收箱收舊棉被，其它回收箱常見民眾把棉被直接放在馬路旁。（彰化縣環保局提供）

2024/06/16 00:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午節過後，正準備要丟舊棉被？彰化縣環保局今年5月，首度推出「10件舊衣換好康」活動大成功，6月將由「舊棉被」上場，目前規劃每5公斤舊棉被就可換香皂等宣導品，預計6月最後一星期在全縣26鄉鎮市辦理。

環保局表示，「舊棉被換好康」活動的技術層面較高，因為棉被的款式多，厚薄大小與輕重都不一，最後才敲定以「重量」作為兌換標準，直接以秤重方式來計算，讓兌換民眾與各地清潔隊，在發放宣導品都有個方便執行的依據。

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環保局指出，因為民間俗諺有「未食五月粽，破裘毋甘放」，也就是在端午節吃過粽子後，天氣就會高溫炎熱，就可以把棉被收起來了。所以，選在端午過後，民眾在整理、收曬被子的換季時節，來辦理「舊棉被換好康」活動，回收的舊棉被將作為鍋爐輔助的燃料，不會再進入溪州焚化爐，以降低焚化爐燃燒的垃圾量。

環保局強調，今年舉辦「舊衣換好康」，還有即將登場的「舊棉被換好康」活動，都是因應今年7月起的回收新制所進行的宣導。因為溪州焚化爐已接近飽和，彰化縣將從7月開始，把乾淨的舊衣回收納入破袋檢查的重點項目，而棉被、枕頭、破損衣物、布偶與桌布，則要另行打包交給資源回收車，避免全數進入焚化爐，增加處理的負擔。

環保局表示，目前彰化縣只有和美鎮的舊衣回收箱，有收舊棉被，其它的舊衣回收箱都不收，但還是常常見到民眾直接就把整包舊棉被堆在旁邊。而當清潔隊沿街收取垃圾，如果碰到有丟舊棉被，只要1、2包棉被丟上來，就把垃圾車都塞爆了，如此一來也會造成清潔員的工作量。

彰化縣上個月舉辦「舊衣回收換好康」活動，只要集滿10件符合規定的舊衣，就能兌換環保洗衣精等宣導品，共有近4千人次參與，回收超過13.5萬多件、重約37公噸的舊衣，成效驚人。

彰化縣回收新制將於7月上路，棉被、枕頭與布偶等須另外打包交給資源回收車。（彰化縣環保局提供）

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