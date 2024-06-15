台南400！白河蓮田芭蕾翩翩起舞 令人沉醉

《蓮韻翩翩─綻放白河》以蓮花、藍天白雲的地景為舞台，結合芭蕾舞、鋼琴，令人沉醉。（白河公所提供）

2024/06/15 21:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南400農漁地景藝術節，今天（15日）傍晚在白河馬稠後的蓮田夢幻登場，以蓮花、藍天白雲的地景為舞台，巧妙結合芭蕾舞、鋼琴，唯美畫面令人沉醉。

台南市農業局舉辦「台南400農漁地景藝術節」地景劇場，邀請6組藝術團隊在6月及10月各舉辦3場，以台南多處山海地景為演出場域，呈現農漁村美麗的樣貌，首場今天下午4點在白河馬稠後關帝廳的蓮田登台上演《蓮韻翩翩─綻放白河》，舞台就搭設於蓮田中，另有農產市集，讓民眾看表演也逛市集。

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在鋼琴家郭宗翰彈奏悠揚鋼琴樂音中，10多位舞者有如在蓮田翩翩起舞，美妙的舞姿，舉手投足和輕盈動人的轉身，都讓觀眾讚賞不已，搭配背後遠處的關子嶺山景、藍天白雲，構成一幅美景。

這是台灣芭蕾舞團首次在蓮田演出，團長莊媛婷說，特地挑選經典民謠與芭蕾舞蹈結合，為芭蕾增添濃厚的台灣情懷，全新的創作挑戰，很高興獲得觀眾肯定。

台南市長黃偉哲表示，農漁發展是台南歷史重要一頁，迎接台南400年，市府希望藉由農漁地景藝術節，呈現農漁村美麗的另一面，也帶領更多人親近並了解在地農漁文化。

農業局局長李建裕說，農漁地景藝術節接續6月22日下午4點在安平觀夕平台，由出南方劇團演出歌中劇《戀戀蚵南里》，6月29日下午5點則在大內走馬瀨農場，由朱宗慶打擊樂團帶來《藝擊玩家》音樂會。

《蓮韻翩翩─綻放白河》舞台搭設於蓮田中。（白河公所提供）

《蓮韻翩翩─綻放白河》舞台搭設於蓮田中。（白河公所提供）

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