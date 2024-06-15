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北市前10大噪音投訴熱區 竟無固定式聲音照相設備

台北市統計去年噪音車輛突破4000件。（台北市環保局提供）

台北市統計去年噪音車輛突破4000件。（台北市環保局提供）

2024/06/15 19:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市統計去年噪音車輛突破4000件，創近年獲通報噪音車輛件數最高紀錄，但議員何孟樺交叉對照卻發現，北市固定式聲音照相設備共設置20處，竟未列入民眾投訴熱點，質疑設置點位不適當，恐影響取締成效，要求市府檢討改善。

何孟樺指出，為因應噪音車猖獗，北市2021年起引進聲音照相系統，卻仍不見嚇阻之效，台北市目前於20處設有固定式聲音照相設備，另有三套移動式聲音照相設備；根據統計，近3年民眾通報噪音車輛案件數，2021年有2466件、2022年有2709件、2023年則有4603件，截至今年2月有528件，2023年突破4000件，創下近年獲報噪音車輛件數最高紀錄。

台北市前十大噪音民眾投訴熱點，包含文山區福興路、內湖區行善路口、文山區辛亥路五段三號、文山區忠順街二段與興隆路四段交叉口、中山區北安路往內湖路一段方向、士林區故宮路往自強隧道方向、士林區中正路、大安區基隆路三段辛亥路三段口、北投區大度路一段、松山區市民大道。

何孟樺交叉比對發現，20處固定式聲音照相設置點竟未列入在民眾投訴熱點，若列入取締成效應會更高，認為固定式聲音照相設置點應精準設置，尤須設置於往年取締件數、通報件數較多的位置，才能打擊噪音車輛，讓取締及設置有所效果。

何孟樺指出，北市內湖區、文山區、士林區、北投區和中山區大直，有九處被民眾頻繁檢舉通報噪音車，卻未設固定式聲音照相設置，另外，大同區、信義區、松山區、北投區、士林區的部分頻繁取締噪音車的點位，也有十多處卻未設置固定式聲音照相，要求市府檢討，並增設照相設備。

北市環保稽查大隊說明，固定式聲音照相設備需符合環境部設置規範，以避免其他音源干擾，包含不建議架設於公車站旁、捷運軌道旁、中央分隔島、隧道出口、上下坡路段、不足8公尺得巷弄內等，設置位置應距離大型反射面，如大樓外牆至少1公尺，半徑3.5公尺範圍內，垂直上方應無高架道路、陸橋、高架軌道等設施。

環保稽查大隊指出，固定式還需有可架設的桿件及可用的電力，電力來源為借引警察局監視器、交工處桿件的電力或向民宅借電等，雖有評估內湖區、文山區、北投區、中山區等各路段設置，但受限於山區道路、夜間照度、坡度、電力等因素，才會多採移動式設備取締，環保局已於上個月向環境部爭取補助至少廿套設備，並將持續針對噪音車陳情熱點加強取締。

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