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小心蛇吻！ 中市捕蛇廠商今年捕獲1639尾 前五大蛇類曝光

梧棲民眾合力用捕蛇夾捕獲雨傘節。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

梧棲民眾合力用捕蛇夾捕獲雨傘節。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

2024/06/15 15:23

〔記者張軒哲／台中報導〕時序入夏，各地皆有蛇類出沒，引起民眾恐慌，台中市今年度迄至6月期間統計，農業局委外專業廠商共捕獲1639尾蛇類，前五大捕獲蛇類種類有臭青公、黑眉錦蛇、眼鏡蛇、南蛇、花浪蛇等。

全球氣候變遷，造成溫度偏高，蛇類提早活動，台中市豐原區林先生指出，因住在南陽路尾端的山坡地，5月初住家庭院就有龜殼花出沒，一度還躲入水溝，所幸順利以捕蛇夾捕獲，家人才能安心。另外，梧棲區有民眾本週也在住家前發現一尾雨傘節，眾人憂心遭毒蛇咬傷，鄰里合力圍捕，順利用捕蛇夾捕獲。

台中市府指出，6月已進入蛇類活動高峰期，請市民小心防範。蛇類喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂容易吸引蛇類覓食及躲藏，維護居家周邊環境整潔及除草非常重要，若於野外從事戶外活動或耕作時，建議穿載笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，看到蛇類時務必快速離開不要接近，多數蛇類不會主動攻擊人類，蛇吻事件大多發生在民眾意外干擾或刻意激怒所致。

農業局表示，如發現居家、學校、機關、公園等附近有蛇類侵擾，民眾可撥打1999或119專線錄案，蛇類入侵案件通報後，農業局委外專業廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場協處，且於1小時內處理完成。

台中市豐原區民宅前出現龜殼花。（記者張軒哲攝）

台中市豐原區民宅前出現龜殼花。（記者張軒哲攝）

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