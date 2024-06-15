新竹自主學習博覽會從程式分析觀察眼振 因流行歌翻譯學英文

新竹一區112學年度自主學習聯合成果博覽會，今（15日）在國立竹北高中登場，作品主題廣泛。（記者廖雪茹攝）

2024/06/15 11:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一區112學年度自主學習聯合成果博覽會，今（15日）在國立竹北高中登場，作品主題廣泛；其中，一位參展學生因母親罹患梅尼爾氏症，從孝心出發，深入研究該疾病，搭配Python與YOLOv8機器學習，最後協助判讀梅尼爾氏症眼振現象，備受讚譽。

博覽會展示了新竹縣8所合作學校的優秀自主學習作品，陽明交通大學、清華大學等12位大專院校教授，聯發科技公司的技術經理和工程師，竹竹苗區許多學校和家長們等，現場聆聽參展學生分享自己的學習歷程與反思，提問並給予建議。

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參展作品從科技創新到人文探索到環保議題。例如，3D列印技術展示了未來製造的無限可能、參與「青年IN生態」比賽為環保貢獻心力、探討落葉碳化後淨化水質的效能、音樂與大腦的關聯等，展現了學生們在醫學領域的探索、跨領域創意與實踐能力。

湖口高中學生想為發揚客家文化貢獻一份大量，透過微縮模型的方式，期讓更多人了解客家文化，永續客家。竹東高中學生發現河川遭受污染，透過一連串的水淨化實驗，期有助於改善水質。關西高中學生探討親子手作課程，體驗羊毛氈的創作。

仰德高中學生發揮所學，深入探討創意西餐料理製作，以及舞台整體造型。六家高中學生因為喜愛美國流行天后泰勒絲，研究翻譯歌曲的學習技巧。竹北高中學生對學校輔導處繁重的升學協助業務感同身受，提出流程數位化的創新方案，減輕人力負擔。

竹北高中校長陳瑞榮表示，自主學習聯合成果博覽會，不僅是學生們展示自我、交流學習成果的平台，更是激發他們創意與熱情的舞台，展現了卓越的解決問題能力。

專家學者和老師及家長們，現場聆聽參展學生分享自己的學習歷程與反思，提問並給予建議。 （記者廖雪茹攝）

專家學者和老師及家長們，現場聆聽參展學生分享自己的學習歷程與反思，提問並給予建議。 （記者廖雪茹攝）

新竹一區112學年度自主學習聯合成果博覽會，今（15日）在國立竹北高中登場，作品主題廣泛。（記者廖雪茹攝）

自主學習聯合成果博覽會，不僅是學生們展示自我、交流學習成果的平台，更是激發他們創意與熱情的舞台，展現了卓越的解決問題能力。（記者廖雪茹攝）

自主學習聯合成果博覽會，不僅是學生們展示自我、交流學習成果的平台，更是激發他們創意與熱情的舞台，展現了卓越的解決問題能力。（記者廖雪茹攝）

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