台南下營舊情綿綿 62歲男向75歲女歌友求婚成功

62歲葉姓歌友（中）當場向心儀已久、年長他的李姓女友（左）獻花求婚成功。（下營區公所提供）

2024/06/14 23:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南市里社區活動中心才藝嘉年華，下營區公所今晚（14日）在甲中里活動中心舉辦「舊情綿綿下營好聲音」，促成1對良緣，62歲葉姓歌友當場向心儀已久、大他13歲的李姓女友求婚成功，發喜糖和聽眾分享喜悅。

這場下營「舊情綿綿」音樂會，邀請下營區甲中歌友會，表演多首膾炙人口的老歌金曲及舞蹈，讓鄉親聆聽一場音樂饗宴。

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讓台下歌迷、聽眾驚喜的是，表演活動出現亮點，葉姓歌友藉由這次公開表演的機會向李姓女友求婚，在現場親友及民眾的見證之下，成就了一段姻緣，相攜前行，讓人生的下半場更圓滿。

原來葉男20多年前在下營區工作，認識女主角李女，但她是有夫之婦，直到李女成為單身，2人又喜歡歌唱，才牽起情緣，女主角保養得宜，看起來年輕，葉男鼓足勇氣追求，不管兩人相差13歲，今晚求婚，現場報以熱烈掌聲。

下營區長李宗翰上台表達祝福，和大家一起見證這對佳偶結成連理；李宗翰說，才藝嘉年華讓在地藝術團體或社區課程的才藝表現，與里民同樂同歡，提升里鄰聯繫情感，更讓人驚喜促成一段姻緣，讓今晚音樂會幸福滿滿。

下營區長李宗翰（右二）上台見證葉男（左二）、李女（左一）這對佳偶結成連理。（公所提供）

台南下營區公所今晚在甲中里活動中心舉辦「舊情綿綿下營好聲音」，提升里鄰連誼。（公所提供）

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