逆轉！屏東大鵬灣工程案國賠1500萬 改判包商敗訴

屏東大鵬灣濱灣公園工程糾紛案，高雄高分院審理後大逆轉，改判承包商敗訴。（記者鮑建信攝）

2024/06/14 21:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕大鵬灣濱灣公園工程求償案，屏東地院判決大鵬灣國家風景區管理處國賠1500萬元，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認鵬管處沒有過失，改判包商勝榮公司敗訴。

原告勝榮營造公司與鵬管處簽訂工程契約，承攬「大鵬灣濱灣公園亮點平台遮體工程」，申報開工後，鵬管處卻未交付工區，並以其未在期限提送相關送審資料及趕工計畫為由，在2018年6月底終止契約。

請繼續往下閱讀...

此外，鵬管處認為原告違反政府採購法，列為不良廠商，刊登政府採購公報停權1年。導致公司名譽嚴重受損，無法承攬公共工程，導致營運損失，勝榮營造要求國家賠償1700萬元。

鵬管處則指出，勝榮公司開工後，應先進行「文件送審」、「測量放樣」、「施工及警告告示牌」等工作，與工區是否交付無關，否認有疏失。

屏東地院認定鵬管處有過失，判決國家賠償1500萬元，但兩造均不服上訴。

高雄高分院依據監造單位報告，認為鵬管處雖未依約交付工區，原告仍可依照設計圖說製作空間桁架工程結構計算書及材料送審，並曾二度以電腦模擬方式計算，而提出空間桁架之結構計算書送審，經設計監造單位審核後命其補正，但對方卻未補資料，因而被終止合約，依法有據，改判鵬管處勝訴，尚未定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法