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原味麻糬防腐劑超標 南投草屯知名麻糬老店挨罰

草屯鎮知名人氣麻糬店的原味麻糬被檢出防腐劑超標。（擷自業者臉書官網）

草屯鎮知名人氣麻糬店的原味麻糬被檢出防腐劑超標。（擷自業者臉書官網）

2024/04/14 18:38

〔記者佟振國／南投報導〕衛福部食藥署公布今年度中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案執行結果，其中南投草屯知名人氣麻糬店的原味麻糬防腐劑苯甲酸超標，縣府衛生局依違反食安法開罰3萬元，消息曝光在網路引發熱議，不少網友表示常常買來和親友分享，沒想到竟然也不合格。

近來國內傳出多起食物中毒案，其中寶林食物中毒案最為嚴重，釀成2人死亡、4人仍在加護病房救治，為維護民眾食安權益，衛生單位也加強對食品業者抽檢稽查，日前公布的中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案執行結果，草屯知名人氣麻糬店則是傳出原味麻糬的防腐劑超標，但另一種人氣商品紅豆大福則是檢驗合格。

按照規定，其防腐劑苯甲酸限量1.0g/kg，業者的原味麻糬則是1.366g/Kg ，由於是首次查獲，縣府衛生局依食安法最低裁罰金額開罰3萬元，已要求業者改善並持續追蹤。

這家老字號的麻糬店在地經營超過60年，店前經常可見排隊搶購人潮，如今原味麻糬傳出食安疑慮，讓不少老顧客難以接受，也在地方臉書社團引起議論，民眾PO文表示，這款原味麻糬經常買來自用與分享親友，沒想到竟然防腐劑過量，令人生氣傷心；但也有自稱是該店員工的網友留言致歉，強調長久以來檢驗都合乎標準，將以最嚴謹態度檢討處理，今天業者則是低調不願多談。

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