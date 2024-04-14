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「小林製藥」紅麴案延燒 北市府要求業者退費、賠償

台北市法務局消保官陳盈全說明日前邀「台灣小林」、「大研生醫」、「美兆生活」至市府調查的情形。（台北市政府法務局提供）

台北市法務局消保官陳盈全說明日前邀「台灣小林」、「大研生醫」、「美兆生活」至市府調查的情形。（台北市政府法務局提供）

2024/04/14 10:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府法務局針對「日本小林製藥」公司紅麴產品造成民眾健康影響事件延燒，日前邀請國內製造紅麴相關保健品的台灣小林藥業股份有限公司及製造商大研生醫國際股份有限公司、美兆生活事業股份有限公司至市府調查，要求業者對退費機制及賠償方案展現態度、主動積極處理，以維護消費者權益。

北市法務局消保官陳盈全指出，截至昨（13）日，衛福部食藥署公告民眾食用日本「小林製藥」紅麴的相關產品「非預期反應通報」案件通報達46件，且並持續增加，引發消費者擔憂；消保官於11日會同衛生局及行政院消保處，請台灣小林藥業及製造商大研生醫、美兆生活至市府調查。

台灣小林日籍總經理在會中透過律師翻譯說明，「日本小林製藥」已宣布向消費者自主回收問題批號商品並開設專屬諮詢電話等措施（回收電話：0809026220），但消保官認為對保障台灣消費者權益仍未能更積極主動，提出針對購買含有公告相關批號紅麴產品的消費者，公告退費產品項目、退費方式、退費標準，以及針對受害消費者若經醫生評估，需要進行醫療行為時，應以對消費者最有利的方式處理，並儘速公布補（賠）償方案兩要求，並於26日前函覆市府消保官研議結果。

 

陳盈全表示，產品製造商「大研生醫」及「美兆生活」對於問題產品除應積極回收及退貨外，依消保法第7條規定，業者於商品流通進入市場即應確保符合目前科技或專業水準可合理期待之安全性，若違反而致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。

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