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台中歷史建築「石岡穀倉」委外流標 月底2次招標

台中市府有意將歷史建築「 石岡穀倉」委外經營，第一次上網招標卻流標。（記者歐素美攝）

台中市府有意將歷史建築「 石岡穀倉」委外經營，第一次上網招標卻流標。（記者歐素美攝）

2024/04/14 09:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市歷史建築「石岡穀倉」將委外經營，台中市文化資產處春節後上網招標，惜無人投標而流標；處長李智富表示，將於4月底進行2次招標，盼在地社團能接手經營。

「石岡穀倉」原本由石岡區農會委託在地社區協會管理，2021年農會收回管理後，即長期閒置至今，民眾無法入內參觀，覺得十分可惜。

台中市文化資產處處長李智富表示，石岡區辦理都市計畫變更時，將石岡區農會位於石岡穀倉的土地變更為商業用地，附帶條件是農會需將穀倉建物及土地無條件捐贈給市府，2021年底農會收回穀倉管理權，因附近居民佔用穀倉用地，市府要求農會解決後，去年底才收回接管。

台中市文化資產處並於今年2月19日上網公告招標，將以月租方式，委外經營，期程為3年，可再續約2年，可惜3月20日開標，並無廠商前來投標而流標。

李智富表示，經市府詢問潛在廠商，廠商認為石岡穀倉可能不好經營，因此還在觀望考慮，市府也走訪在地社團，希望在地社團能接手經營，預計4月底再進行第二次招標。

石岡穀倉興建於日治時期（1942年），具有80多年歷史，原是石岡區農會的「碾米穀倉」，921大地震後毀損，經前行政院文化建設委員會補助700萬元及石岡鄉公所自籌755萬元修復，前台中縣政府於2002年公告登錄為歷史建築。

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