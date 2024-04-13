為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

熬夜會讓身體變臭？專家這樣說......

關鍵字「熬夜的人身體會變臭」竄上微博熱搜。示意圖，與新聞無關。（情境照）

關鍵字「熬夜的人身體會變臭」竄上微博熱搜。示意圖，與新聞無關。（情境照）

2024/04/13 19:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活節奏緊湊，作息時間延後在所難免，如何在熬夜與維持健康之間取得平衡，也是重要課題，而關鍵字「熬夜的人身體會變臭」今天（13日）更是竄上社群平台微博熱門搜尋，引網熱議。

《生命時報》官方微博解釋，熬夜時為了讓人保持清醒，大腦刺激會刺激荷爾蒙及新陳代謝變化，出現一些如心跳加速、血壓升高等反應，但同時也促進皮脂腺分泌油脂，在身體附著一晚並發酵後，會形成一股異味。

此外，過度疲勞也會發臭。在健康狀態下，肝臟會分解身體處理蛋白質時所產生的「氨」，而被分解的氨會隨著尿液代謝。然而，人長期處在疲勞狀態，肝臟分解氨的能力減弱，殘留在體內的氨會跟著血液流竄到皮下，跟汗一起排出，就會形成臭味，常出現在如腋下、前胸、後背、頸部等皮脂腺集中的部位。

對此，經常發表健康相關訊息的微博帳戶也分析，熬夜會導致身體代謝紊亂，廢物無法及時排出，進而在體內累積，最後被細菌分解就會產生難聞的氣味；另一方面，熬夜會讓免疫力下降，容易感染細菌和病毒，也會影響身體散發出異味。因此，若想保持健康和清新氣味，應儘量避免熬夜，保持良好作息，得到充分的休息和調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》邊境又見「蘇丹紅」！ 專家教4招排毒：首推「1蔬菜」
2024/04/10 12:14

健康網》邊境又見「蘇丹紅」！ 專家教4招排毒：首推「1蔬菜」
健康網》一次奉上各器官「天敵」！ 營養師：1圖懂養護妙招
2024/04/10 19:32

健康網》一次奉上各器官「天敵」！ 營養師：1圖懂養護妙招

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
健康網》5成民眾缺碘！ 醫教「這樣吃」護甲狀腺
2024/04/12 18:20

健康網》5成民眾缺碘！ 醫教「這樣吃」護甲狀腺
妹子上班一年變醜 討「4.4萬顏值折損費」！老闆竟點頭
2024/04/11 23:38

妹子上班一年變醜 討「4.4萬顏值折損費」！老闆竟點頭

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播