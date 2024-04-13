熬夜會讓身體變臭？專家這樣說......

關鍵字「熬夜的人身體會變臭」竄上微博熱搜。示意圖，與新聞無關。（情境照）

2024/04/13 19:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活節奏緊湊，作息時間延後在所難免，如何在熬夜與維持健康之間取得平衡，也是重要課題，而關鍵字「熬夜的人身體會變臭」今天（13日）更是竄上社群平台微博熱門搜尋，引網熱議。

《生命時報》官方微博解釋，熬夜時為了讓人保持清醒，大腦刺激會刺激荷爾蒙及新陳代謝變化，出現一些如心跳加速、血壓升高等反應，但同時也促進皮脂腺分泌油脂，在身體附著一晚並發酵後，會形成一股異味。

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此外，過度疲勞也會發臭。在健康狀態下，肝臟會分解身體處理蛋白質時所產生的「氨」，而被分解的氨會隨著尿液代謝。然而，人長期處在疲勞狀態，肝臟分解氨的能力減弱，殘留在體內的氨會跟著血液流竄到皮下，跟汗一起排出，就會形成臭味，常出現在如腋下、前胸、後背、頸部等皮脂腺集中的部位。

對此，經常發表健康相關訊息的微博帳戶也分析，熬夜會導致身體代謝紊亂，廢物無法及時排出，進而在體內累積，最後被細菌分解就會產生難聞的氣味；另一方面，熬夜會讓免疫力下降，容易感染細菌和病毒，也會影響身體散發出異味。因此，若想保持健康和清新氣味，應儘量避免熬夜，保持良好作息，得到充分的休息和調整。

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