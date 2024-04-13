南投體育場出現呆萌領角鶚 數十年第一次

領角鶚幼鳥睜著如黑洞般雙眼，呆萌模樣相當可愛。（曾姓民眾提供）

2024/04/13 12:38

〔記者張協昇／南投報導〕位於南投市區的南投縣立體育場的樟樹上，兩週前突然出現4大1小5隻領角鶚，引起當地民眾注意，尤其幼鳥圓滾滾身軀及茸茸的羽毛，搭配那對如黑洞般呆萌雙眼，令民眾直呼超可愛，也是數十年來當地首次發現領角鶚，不過幼鳥羽翼長成後，昨5隻領角鶚已飛走，讓今早聞訊要來看領角鶚民眾撲了個空。

領角鶚是俗稱貓頭鷹的一種，棲息在海拔1200公尺以下的闊葉林中，是台灣海拔分布最低，且生活環境最接近人類的鴟鴞科鳥類。其型態特徵包括眼睛為橙紅色、有一對豎立如耳朵的角羽，全身為灰褐色，有不規則的黑色斑紋，具有敏銳視覺，頭部還可以270度旋轉，讓牠可以正確測知獵物位置。

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南投縣立體育場的樟樹上，3月底就來了5隻領角鶚，包括4隻幼鳥，雖然領角鶚偶而會被發現在公園築巢，但位於南投市區的南投縣立體育場，平時有不少民眾前往運動，據當地民眾表示，還是首次發現有領角鶚棲息，其中幼鳥白天多在休息睡覺，只短暫睜眼，南投曾姓市民耐心守候多時，才拍到圓圓身驅的幼鳥，睜著那對如黑洞般雙眼的呆萌模樣。

曾姓市民表示，領角鶚是以樹洞為巢，但附近並未發現較大樹洞，幼鳥羽翼長成後，昨5隻領角鶚已飛走，有民眾看到他PO在臉書的照片，從台中跑要來看可愛的領角鶚，還撲了個空。

南投縣立體育場的樟樹上出現領角鶚，當地民眾表示是數十年來首次發現。（曾姓民眾提供）

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