週六天氣不穩定！北東短暫陣雨 中南部高溫衝32度

中央氣象署預報，週六（13日）微弱鋒面通過，天氣較不穩定，花、東地區及金、馬有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2024/04/12 21:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（13日）微弱鋒面通過，北部、東北部、東部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，溫度方面，各地低溫約21至24度，白天高溫北部及東半部28至30度，中南部約32度左右。

中央氣象署預報，明天（13日）微弱鋒面通過，天氣較不穩定，花、東地區及金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，清晨至上午北部及東北部地區亦有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

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溫度方面，預測各地低溫約21至24度，白天高溫在北部及東半部28至30度，中南部約32度左右，南部近山區或河谷氣溫可能更高一些，中午前後體感溫暖偏熱，請注意防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒，下週日（14日）到下週一（15日）鋒面離開，台灣附近持續為偏南風到西南風，天氣會恢復到比較單純的午後山區熱力雲層發展降雨，預估降雨的區域會縮小，偏向山區為主，平地比較不受影響；而北部、東半部高溫有機會來到30度以上，中南部高溫有局部35至36度以上出現的可能。

紫外線方面，週六連江縣為「中量級」，北北桃、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣為「高量級」、其餘為「過量級」。

空氣品質方面，13日微弱鋒面通過，環境風場為東南風逐漸轉為東北風，西半部水平擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部地區、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部短時間可能達橘色提醒等級。

溫度方面，週六各地低溫約21至24度，白天高溫北部及東半部28至30度，中南部約32度左右。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六連江縣為「中量級」，北北桃、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣為「高量級」、其餘為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六微弱鋒面通過，環境風場為東南風逐漸轉為東北風，西半部水平擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。（擷取自空氣品質監測網站）

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