金門咖啡節 十三日起小島飄香

金門縣政府於金門咖啡節啟動前夕，由縣府建設處長黃儒新（中著藍背心）為剛獲得認證加入咖啡產業領域的生力軍，舉行授證。（記者吳正庭攝）

2024/04/12 21:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府宣布，金門咖啡節明天（4月13日）啟動，延續至5月5日，縣府建設處處長黃儒新說，明、後兩天率先登場的咖啡甜點音樂派對，可讓參與者有機會一次品嚐多家咖啡師手沖咖啡及美味甜點，也藉由咖啡節介紹金門各地特色咖啡小店。

縣府指出，咖啡甜點音樂派對13日、14日在後浦16藝文特區舉行，有意體驗者，付費399元，即可領取「大禮包」，包含1張限當日當場使用的200元甜點禮券，還有紀念手提袋、手機背帶、明信片、咖啡杯。

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黃儒新說，透過「金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫」，金門過去幾年輔導及扶植許多青年店家，開設咖啡甜點店的比例不低，縣府希望透過咖啡節，協助提升商家的能見度，讓消費者能在巷弄中、古厝中、風景區，體驗「聞香而來」的小趣味，用舒緩的心情與腳步，去探索各種美好品味的小確幸。

黃儒新說，最重要的是，可以喝到金門在地咖啡師帶來的不同咖啡豆，以手沖方式慢慢品味，還有多位甜點師製作不同的美味甜點，還可一邊欣賞在地樂團表演。

除咖啡甜點音樂派對，4月22日、23日的金門盃咖啡競賽，分為「手工沖煮咖啡」及「濾泡耳掛咖啡」較勁，接著是每周日的甜點體驗實作與咖啡拉花課程，只要加入金門美食讚line@，就有機會集點抽大獎及獲得每日優惠小確幸。詳情可見「金門美食讚」粉絲團及金門觀光旅遊網。

縣府建設處今天也公布「美食地圖」，針對獲得世界最大型咖啡組織SCA（Specialty Coffee Association）國際精品咖啡協會認證，分別頒發SCA義式咖啡師證照班：「甄洋樓」陳婉甄、「叨叨共饗廚房」董力蓉、「植株工作室」張梵倪、「金門大學咖啡社」余冠霆、「海霓蜜坊」 謝欣庭、「六喜小館」顏逸芳、「浯洲廚藝」江佩真、「Ms.W 製菓」王欣柔、「貝?烘焙」蕭俊賢、「參陸咖啡」呂志龍、「咖啡微醺工作室」陳郁晴、「根餐酒館」康如婕、「樓上的嬉皮與笑臉男（天平本屋）」陳映禎。

SCA 咖啡萃取（金杯理論）證照班：「咖啡微醺工作室」許湘琦、「忽悠旅社」張哲叡、「貝菓烘焙」蕭俊賢、「酒字商行」陳雯馨、「 酒字商行」袁增嘉、「舊識咖啡」陳羽湘、「瓊林咖啡」蔡其發、「背貓客」陳年俞、「背貓客」蘇昱丞。

金門縣政府於金門咖啡節啟動前夕，推介地區加入咖啡產業領域的生力軍。（記者吳正庭攝）

金門各甜點商家展示的甜點成品。（記者吳正庭攝）

金門縣政府於金門咖啡節啟動前夕的開幕式中，由甜點師展示的甜點成品。（記者吳正庭攝）

金門各甜點商家展示的甜點成品。（記者吳正庭攝）

將於這個週末登場的咖啡甜點音樂派對，有意體驗者付費399元，即可領取「大禮包」。 （擷自金門美食讚臉書）

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