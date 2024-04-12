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天熱蛇出沒屏東超多！養雞場狗狂吠 驚見2米長南蛇

屏東縣鹽埔鄉一處養雞場出現長約2公尺長南蛇。（讀者提供）

屏東縣鹽埔鄉一處養雞場出現長約2公尺長南蛇。（讀者提供）

2024/04/12 19:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕天氣炎熱蛇出沒，屏東縣鹽埔鄉一處養雞場今天（12日）上午狗狗狂吠，主人查看驚見一條蜷曲大蛇，親友協助捉起，發現是長約2公尺的南蛇。屏東縣政府統計，今年捕蛇通報已超過570件，比去年同期增加百餘件。

養雞戶說，今天上午在養雞場聽到狗一直狂吠，覺得不對勁，四處查看，結果在雞舍間堆放鐵皮的地方，發現一條大蛇盤旋地上，看起來十分嚇人，懷疑是不是來吃雞蛋的。

農民指出，親友後來用捕蛇夾將蛇捉起來，目測應該超過2公尺，大小約是女性的一個手臂粗，「這個不速之客，實在很嚇人！」

農業處指出，統計今年1月1日到4月12日，全縣通報捕蛇有572件，比去年同期411件多161件，增加近4成。

農業處提醒，天熱炎熱蛇類出沒較為頻繁，若要防止蛇類入侵住宅，可利用一般包裝封箱用的寬膠帶，以黏性面向上的方式，將蛇躲藏位置圍住，也可以相同方式放置數條膠帶，橫亙於躲藏點，蛇如爬行過去便會被膠帶纏住，可限制蛇類的移動能力；另為避免發生危險，遇到蛇類以不觸碰並密切掌握蛇的動向，縣府持續辦理捕蜂捉蛇委外業務，民眾可通報119消防局轉派專人到府服務協助捕捉。

民眾將南蛇帶去野放。（讀者提供）

民眾將南蛇帶去野放。（讀者提供）

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