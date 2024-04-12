侯友宜與深坑區里長座談 將加速推動輕軌

深坑輕軌路線圖，全長5･81公里，其中包括高架段5･53公里，共設5座車站，總經費117･08億元。（新北市捷運局提供）

2024/04/12 18:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜12日赴深坑區進行行動治理座談，對於地方最關心的深坑輕軌期程，新北市捷運工程局副局長鄭智銘表示，深坑輕軌正依審查意見修正報告書，預計5月底再提報中央審議，希望最快中央今年底可核定「可行性評估」，待「綜合規劃」和「環境影響評估」完成後，於行政院核定後，最快6年可以完工。

侯友宜表示，深坑有豐沛人文及自然景觀，是新北市觀光重鎮，每逢假日吸引滿滿人潮，而為提升深坑的競爭力，市府全力推動深坑輕軌的興建，連結與雙北的捷運交通網絡，促進深坑的發展。

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捷運局說，深坑輕軌全長5･81公里，其中包括高架段5･53公里，共3個車站（S1、S2、S4）；平面段0･28公里，共兩個車站（S3、S5），總經費117･08億元，路線規劃起於動物園站，從動物園出發後沿新光路往東跨景美溪，轉沿木柵路中央佈設，經過國道3號木柵交流道後，沿文山路與周邊農業區佈設，續往喜樂橋跨越景美溪往北至北深路止，並預留未來往石碇服務區的延伸機制。

捷運局表示，外界原本預計深坑輕軌路線可延伸到國5石碇休息站，但經過深入評估後，計畫修正為，深坑輕軌S1站可與捷運文湖線及未來的環狀線南環段、東環段轉乘，S2站服務東南科大周邊園區，S3站鄰近深坑老街商圈，旅客下車後僅需步行1百多公尺即可暢遊老街風貌，非常便利，S4站與S5站服務深坑東側住宅區，提供民眾到站即到家的便利性。

捷運局表示，深坑輕軌目前在可行性研究階段，行政院於今年1月31日函覆審查意見，捷運局預計5月底將報告書修正完成並再次提報中央審議，捷運局也將在13日上午10點及17日晚上6點半，於深坑區公所舉辦說明會，向地方民眾說明。

深坑輕軌完工後，將民眾從台北搭捷運到深坑老街旅遊，提供很大的便利性。（記者翁聿煌攝）

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