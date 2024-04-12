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新北環狀線免費接駁調整 4/13起行駛捷運板橋─中和站

捷運中和站對面就是往板橋方向的接駁乘車處。（記者董冠怡攝）

捷運中和站對面就是往板橋方向的接駁乘車處。（記者董冠怡攝）

2024/04/12 13:25

〔記者董冠怡／新北報導〕新北捷運環狀線三階段復駛，目前僅剩「中和至板橋（Y12至Y16）」路段仍待修復，市府交通局運輸管理科長林詩欽表示，因應第一階段、第二階段恢復行駛漸趨穩定，並經派員觀察沿線各站客況，明（13）日起「免費接駁車」路線調整為「捷運中和站至捷運板橋站」，尖峰時刻（7-9、17-19）5分鐘一班、平日離峰及例假日班距20分鐘。

第一階段「板橋至新北產業園區（Y16至Y20）」在4月3日復駛、第二階段「大坪林至中和（Y07至Y12）」在4月7日重啟營運；尚未恢復通車區間為中和至板橋路段，中間包含橋和、中原及板新站。

林詩欽說，「捷運中和站至捷運板橋站」免費接駁車營運時間為06:00-24:00，停靠捷運環狀線中和、橋和、中原、板新與板橋站各臨時停靠區。針對橋和、中原、中和站尖峰時間偶有候車人潮聚集情形，已請客運業者機動調派空車載運加密服務。

他指出，接駁車時刻表可上「大台北公車 」網站查詢；另外，與環狀線平行的982路線公車，已加班至平日尖峰班距8-10分、離峰及例假日班距20分。

記者今天中午前往捷運中和站對面的接駁乘車處，因屬離峰時段，20分鐘一班車，現場約十多人排隊，並有穿著「新北捷運公司」背心的志工協助說明、導引，秩序良好。

民眾在中和站上車畫面。（記者董冠怡攝）

民眾在中和站上車畫面。（記者董冠怡攝）

中午也有不少民眾在等車。（記者董冠怡攝）

中午也有不少民眾在等車。（記者董冠怡攝）

環狀線免費接駁公車路線圖。（新北交通局提供）

環狀線免費接駁公車路線圖。（新北交通局提供）

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