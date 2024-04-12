為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

嘉中校友批校歌不合時宜 「三民主義」改為「旭陵精神」

嘉中以學風自由著稱，創校將邁入百週年。（嘉中提供）

嘉中以學風自由著稱，創校將邁入百週年。（嘉中提供）

2024/04/12 13:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義高中將於4月20日迎接百週年校慶，不少校友反映校歌有「三民主義須牢抱」等內容不合時宜，經校方多方討論後，將歌詞修正為「旭陵精神須牢抱」。

校長陳元泰今天表示，日前在全校師生共同見證與合唱下，一起為嘉中百週年校慶祝賀「生日快樂」。期待嘉中人的豪氣，面對未來挑戰，能秉持旭陵精神，堅定意志，邁向新世紀。

嘉中針對校歌修訂組成校歌工作小組會議，由學校行政代表、教師代表、音樂科、國文科教師等，就校歌歌詞修訂進行討論後，做成修訂決議，並召開臨時校務會議討論通過。

嘉中校歌歌詞修正內容包括「男兒志氣豪」改為「嘉中志氣豪」、「建設新台灣/建設新中國」改為 「建設新台灣/邁向新世紀」、「三民主義須牢抱」改為「旭陵精神須牢抱」。

嘉中以學風自由著稱，今年師生在228和平紀念日77週年前夕，利用朝會時間為受難者默哀。嘉中班聯會長高育仁表示，此次默哀行動是嘉中首次為228事件公開反思與表態，讓大家了解228事件中有許多受難者是嘉中畢業的學長。

此次校方從善如流修訂校歌不合時宜內容，也獲得校友給予正面評價肯定。

嘉中即將於4月20日迎接百週年校慶，日前全校師生合唱修改後的校歌，為百週年校慶祝賀「生日快樂」。（嘉中提供）

嘉中即將於4月20日迎接百週年校慶，日前全校師生合唱修改後的校歌，為百週年校慶祝賀「生日快樂」。（嘉中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義高中學測成績亮眼 60級分1人、58級分以上10人
2024/02/27 16:40

嘉義高中學測成績亮眼 60級分1人、58級分以上10人
嘉義高中「百年樹人」與時俱進 創設「半導體實驗班」
2024/02/23 20:36

嘉義高中「百年樹人」與時俱進 創設「半導體實驗班」

小檜溪熱度再起！亞昕日系壓軸匠作
竹女、嘉中等5校歡慶百年 赴日追溯創校過程
2024/02/26 20:39

竹女、嘉中等5校歡慶百年 赴日追溯創校過程
嘉義高中首度表態紀念228事件 朝會為受難學長、老師默哀
2024/02/26 19:11

嘉義高中首度表態紀念228事件 朝會為受難學長、老師默哀

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播