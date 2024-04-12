嘉中校友批校歌不合時宜 「三民主義」改為「旭陵精神」

嘉中以學風自由著稱，創校將邁入百週年。（嘉中提供）

2024/04/12 13:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義高中將於4月20日迎接百週年校慶，不少校友反映校歌有「三民主義須牢抱」等內容不合時宜，經校方多方討論後，將歌詞修正為「旭陵精神須牢抱」。

校長陳元泰今天表示，日前在全校師生共同見證與合唱下，一起為嘉中百週年校慶祝賀「生日快樂」。期待嘉中人的豪氣，面對未來挑戰，能秉持旭陵精神，堅定意志，邁向新世紀。

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嘉中針對校歌修訂組成校歌工作小組會議，由學校行政代表、教師代表、音樂科、國文科教師等，就校歌歌詞修訂進行討論後，做成修訂決議，並召開臨時校務會議討論通過。

嘉中校歌歌詞修正內容包括「男兒志氣豪」改為「嘉中志氣豪」、「建設新台灣/建設新中國」改為 「建設新台灣/邁向新世紀」、「三民主義須牢抱」改為「旭陵精神須牢抱」。

嘉中以學風自由著稱，今年師生在228和平紀念日77週年前夕，利用朝會時間為受難者默哀。嘉中班聯會長高育仁表示，此次默哀行動是嘉中首次為228事件公開反思與表態，讓大家了解228事件中有許多受難者是嘉中畢業的學長。

此次校方從善如流修訂校歌不合時宜內容，也獲得校友給予正面評價肯定。

嘉中即將於4月20日迎接百週年校慶，日前全校師生合唱修改後的校歌，為百週年校慶祝賀「生日快樂」。（嘉中提供）

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