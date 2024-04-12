抗通膨！高市學校營養午餐補助 每人2元升至4元

高雄市府助家長抗通膨！高市學校營養午餐補助每人2元提升4元減輕家長負擔。（教育局提供）

2024/04/12 14:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（12）日拍板補助1.5億元，自113學年度起，考量近2年物價與基本工資上漲，指示教育局加碼補助學校午餐費，從原本每生每餐補助2元，加碼補助提升到4元，合計補助經費也增加至1.5億元，除維持午餐品質，也兼顧團膳業者合理成本、抗通膨以減輕家長負擔。

教育局表示，高雄市學校午餐基準費約每2年進行檢討、調整，參考消費者物價指數及基本工資等因素，確保學生用餐品質，同時能兼顧團膳業者合理成本，市長陳其邁親自拍板敲定，自113學年度起，再調高學生營養午餐基準費2元，由市府補助調漲費用。

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市府表示此次檢討調整學生營養午餐基準費，是於111學年度補助午餐費2元後，再度向上調整2元，因此，113學年度起，補助高中、國中小每人每餐達4元，每年所需經費也會增加至1.5億元。

教育局計算出今年9月起，學校午餐基準費分別調高為國小46元、國中49元、高中51元，並授權學校負4至正8元的區間調整食材；再加上中央補助學校午餐採用三章一Q，即國產可追溯生鮮食材費用，每人每餐可再增加10元至14元，讓高雄的學生能吃得飽，更能吃得好。

局長謝文斌強調因高市幅員廣大，此次學生營養午餐加碼補助，特別考量了城鄉平權，要讓偏鄉學生也能享受到跟市中心學生一樣的用餐品質，同時不增加家長負擔、兼顧廠商合理成本，創造三贏結果。

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