週五多雲到晴高溫衝32度 日夜溫差大

週五（12日）各地為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫陣雨。（資料照）

2024/04/11 22:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（12日）各地為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫28至32度，其中南部地區紫外線指數為紅色「過量級」，外出時請預防中暑的可能性。

中央氣象署預報，明天天氣與今天類似，僅花東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請特別留意航班資訊。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，清晨各地低溫約21至24度，白天各地高溫約28至32度，南部近山區氣溫會再高一些，中午前後感受溫暖。

紫外線方面，新北市、基隆市、台北市、連江縣為「中量級」，桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。

天氣風險公司提醒，午後因為熱力作用而在山區發展的雲層降雨，如果熱力的對流作用較為旺盛，也不排除會有局部熱雷雨出現的機會，甚至有可能往北部、東半部的平地擴展。

空氣品質方面，明天環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級

氣溫方面，週五各地高溫28至32度。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週五新北市、基隆市、台北市、連江縣為「中量級」，桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法