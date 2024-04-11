為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

週五多雲到晴高溫衝32度 日夜溫差大

週五（12日）各地為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫陣雨。（資料照）

週五（12日）各地為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫陣雨。（資料照）

2024/04/11 22:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（12日）各地為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫28至32度，其中南部地區紫外線指數為紅色「過量級」，外出時請預防中暑的可能性。

中央氣象署預報，明天天氣與今天類似，僅花東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請特別留意航班資訊。

氣溫方面，清晨各地低溫約21至24度，白天各地高溫約28至32度，南部近山區氣溫會再高一些，中午前後感受溫暖。

紫外線方面，新北市、基隆市、台北市、連江縣為「中量級」，桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。

天氣風險公司提醒，午後因為熱力作用而在山區發展的雲層降雨，如果熱力的對流作用較為旺盛，也不排除會有局部熱雷雨出現的機會，甚至有可能往北部、東半部的平地擴展。

空氣品質方面，明天環境風場為東南風至偏南風，西半部水平擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級

氣溫方面，週五各地高溫28至32度。（擷自中央氣象署）

氣溫方面，週五各地高溫28至32度。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週五新北市、基隆市、台北市、連江縣為「中量級」，桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週五新北市、基隆市、台北市、連江縣為「中量級」，桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷自空氣品質監測網）

空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；竹苗、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北部回溫28至31度 各地均為多雲到晴好天氣
2024/04/11 06:51

北部回溫28至31度 各地均為多雲到晴好天氣
今白天多雲到晴午後山區局部雨 下週2波鋒面接力
2024/04/11 10:46

今白天多雲到晴午後山區局部雨 下週2波鋒面接力

Gogoro Pulse霸氣登場 劍指最強新旗艦
下週二前溫暖微熱衝30度！2波鋒面通過北東轉雨
2024/04/11 19:46

下週二前溫暖微熱衝30度！2波鋒面通過北東轉雨

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播