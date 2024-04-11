強震影響上山意願 拉拉山「媽媽桃」網路預購開跑

桃園市復興區拉拉山「媽媽桃」（5月桃），現已完成套袋，預計5月採收。（記者李容萍攝）

2024/04/11 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原鄉復興區拉拉山「媽媽桃」（5月桃）將在5月採收，但近期地震頻繁，影響民眾上山意願，農業局與復興區農會發起媽媽桃網路預購活動，今起至24日受理，享12盒以上免運早鳥優惠。

復興區農會總幹事高理忠說，5月桃是復興區著名農產，因產季適逢母親節且多為後山泰雅族媽媽們所種植，又稱「媽媽桃」，近年因氣候變遷，不少栽種水蜜桃的果農改種5月桃，栽種面積約46公頃，產區在海拔600至900公尺的三光、高義及華陵里，雖然個頭較小，但果肉柔嫩，皮薄、多汁、香氣撲人，呈現與一般水蜜桃不同的獨特口感。

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農業局長陳冠義也說，今年受理預購的媽媽桃，皆由復興區農會人工分級包裝，並依「同一品種」、「成熟適度」、「果形完整」、「色澤優良」等標準進行品管，以保障消費者購買到正港高品質的桃園復興區媽媽桃。在媽媽桃產季期間，農業局將拓展實體與數位通路，以及針對企業開發團購訂單，多管齊下讓今年度媽媽桃銷售業績開出紅盤。

預購的媽媽桃每盒重量為2斤4兩，價位依規格分為8粒裝550元，10粒裝500元，12粒裝400元，預購網頁可連結：（https://reurl.cc/yL1vqO），或請參考桃園好農臉書。

桃園市復興區拉拉山「媽媽桃」，皮薄、果肉細嫩、口感香甜。（記者李容萍攝）

桃園市農業局攜手復興區農會今年續辦拉拉山媽媽桃、水蜜桃展售活動。（資料照，記者李容萍攝）

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