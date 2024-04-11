全台僅剩4處！歷史建築「苑裡電信中繼所」將緊急加固、修復再利用

全國僅剩4處，歷史建築中華電信「原苑裡中繼所」將緊急加固、修復再利用。（文觀局提供）

2024/04/11 18:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮西勢里中山路上有一棟昔日中華電信長途電話的中繼所，經地方爭取後於2019年經文化資產審議委員會通過，登錄為苗栗縣歷史建築。但因中華電信中繼所全國僅剩四處，且中華電信「原苑裡中繼所」已逾80年歷史，苗栗縣府考量「原苑裡中繼所」建物結構安全以及未來可利用方向，斥資600餘萬元，將緊急加固並研擬再利用方向，目前工程已經標出。

苗栗縣政府文化觀光局表示，中華電信「原苑裡中繼所」建於日本統治時代晚期，約為西元1940年，是全台九處中繼站僅存四處之一，過去為台灣西部重要電信中心，相當稀少；其建築利用當時主要營建工藝，具備日治時期建築特色。

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因中華電信「原苑裡中繼所」建設已久，經歷過不少地震、風災，難免出現損壞目前已有破裂狀況，所以將緊急加固，先確立建築結構的穩定性。苗縣府文觀局也說，依文資法規定須先辦理調查研究與修復再利用計畫，後續才能再進行修復工作。

至於未來中華電信「原苑裡中繼所」可能利用方向，因大門緊閉，地方難以接觸、靠近；苗縣府文化觀光局表示，因「原苑裡中繼所」位處苑裡鎮市區，未來可能作為青年創業基地或地方創生基地用途，應能發揮吸引青年進駐效果。

全國僅剩4處，歷史建築中華電信「原苑裡中繼所」將緊急加固、修復再利用。（文觀局提供）

全國僅剩4處，歷史建築中華電信「原苑裡中繼所」將緊急加固、修復再利用。（文觀局提供）

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