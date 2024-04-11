澎湖伯盃超級跑車公路菁英賽 13、14日西嶼爭霸

澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽，將於4月13、14日週六、週日2天在西嶼鄉展開。（記者劉禹慶攝）

2024/04/11 17:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕睽違2年，澎湖再現超跑公路賽，澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽，將於4月13、14日週六、週日2天的週末假期，在美麗的澎湖縣西嶼鄉盛大舉辦。由於發生參賽保時捷遭貨櫃壓傷意外，現身會場的廖老大笑稱，一切有船務公司保險支付，損失約在2、300萬元。

今年澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽，2天共將舉行4回合的賽事，是繼2022年首次辦理拉力賽之後，再次移師外島，舉辦專屬超跑等級的超級跑車菁英賽。賽車界網紅名人及專業車手也率車隊參與此次比賽，包括D2車隊，及Border車隊等，近百台之國際知名廠牌名貴超跑首次聚集在澎湖縣西嶼鄉。參加車手及其眷屬總共計有80台車，及超過500人次前來觀賽，一起為所有熱血的參賽車手們加油應援。

請繼續往下閱讀...

比賽由台灣觀光旅遊聯盟總會及中華賽車會及富康整合行銷公關有限公司共同辦理，賽事等級為全國公開級。會長前立委洪奇昌、創會長鳥來嬤12日將抵澎，西嶼鄉長李添進歡迎高強度賽車抵澎參賽，並將出動戰鼓隊與賽車轟隆低沉引擎聲尬場，澎湖伯伴手禮店也冠名贊助。

昂貴賽車進駐，11日開箱，因堆高機油壓故障，將廖老大車隊3部各造價千萬法拉利跑車壓毁，成為會場的焦點，但廖老大卻輕鬆自如，表示船務公司保險會理賠，初估損失約2、300萬元，目前都可以使用，因此都會投入比賽行列。

歷經多項公路車競賽，唐圓圓跨海比賽。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法