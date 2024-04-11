花蓮強震震央在近海 國科會︰研究派船探勘斷層可行性

民進黨立委陳培瑜今（11日）建議國科會，應讓所屬國家實驗研究院轄下的國家地震中心和台灣海洋研究中心協同派船探勘近海斷層，國科會副主委林敏聰承諾，將在1個月內啟動諮詢會議，討論研究資源整合。 （翻攝自立院轉播系統）

2024/04/11 14:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕花蓮403規模7.2地震震央在台灣東部近海，民進黨立委陳培瑜今（11日）建議國科會應讓所屬國家實驗研究院轄下的國家地震中心和台灣海洋研究中心協同派船探勘近海斷層，國科會副主委林敏聰承諾，將在1個月內啟動諮詢會議，討論研究資源整合。

國科會今赴立院教育文化委員會報告「國家科技發展策略與布局」相關專題，陳培瑜於質詢時指出，花蓮403強震是繼1999年921大地震後最大規模的地震，而921地震的震央因在陸地，我國科學研究團隊迅速進駐，而這次花蓮403強震的震央在東部近海，是否我國可能如日本於能登大地震後派海洋研究船研究海洋斷層還有地震發生原因與細節？也建議既然國家實驗研究院轄下有地震中心與海洋研究中心，應該聯合兩單位的專長與量能，共同派船探勘研究。

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國科會副主委林敏聰表示，布局地震偵測器在沿近海地帶確實非常重要，但也坦言目前我國在沿近海布置地震偵測等仍有限，加上東部近海屬於深海，布置偵測器有實際技術上的困難，但認同應該結合地震中心與海洋研究中心的研究，盡速開啟近海斷層等研究，並允諾會在1個月內啟動第1次的諮詢會議，並將研究架構定義清楚。

花蓮強震發生後，福衛5號迅速提供緊急救災取像服務，陳培瑜指出，太空中心2010年就加入守望亞洲計畫，該計畫為利用和提供衛星觀測資源，協助救災等，而這次花蓮強震後，日本、泰國、新加坡等都有提供衛星影像協助台灣救災，太空中心加入後，每年平均支援其他國家14樣災害事件，2020年後支援都超過20項，認為這是透過科技協助我國外交的作法，也建議未來也可更積極協助遇到災害的其他國家取得衛星影像。

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