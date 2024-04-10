民治溪上游整治見樹木攔腰斷 屏縣府：擴大通洪量清除雜木

民治溪上游的整治工程。（記者陳彥廷攝）

2024/04/10 23:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮民治溪上游現正進行整治工程，但近期遭民眾目擊不少看似高大的樹遭攔腰斬斷且直接橫倒在溪床上引來議論，對此，屏東縣政府水利處澄清，當時正進行護岸清理並優化溪流線型，因此清除部分雜木，有保留價值的樹木將會移植，強調會要求包商儘速將橫倒溪床的樹木清除。

屏東縣政府正進行轄內水患易發生處的溪流整治，其中民治溪上游的茂林橋至台1線泗林橋約1.1公里處，因為通洪斷面不足，加上常因週邊坡岸的雜枝落下，在大水來襲時形成水堵塞點，進而導致三星里一帶易淹水，因此進行施工。

請繼續往下閱讀...

不過，近期民眾散步經過，卻發現以往綠意盎然的河岸綠樹，竟有數株遭攔腰斬斷，且被斬斷的樹就橫躺在溪床上，據目測樹直徑約有20公分以上，樹高4、5公尺，質疑是施工不慎導致破壞樹木，且倒了還不清除就大喇喇的橫倒著，看了令人心驚。

縣府水利處則強調，事前都會針對施工區域詳盡調查林相，由於工程目的為拓寬流域及改善護岸，因此部分岸際的原有樹木會進行移除或移植，至於民眾所發現的斷樹是普通雜木，旁邊也有10多株具備保留價植的樹圍上黃色警示帶，未來將會到更適合的處所移植，至於這類橫倒的雜木都已清除，也會要求包商未來應儘速處理雜木殘留。

水利處解釋，全案斥資約逾1.2億元，主要著眼於三星里一帶長期易淹問題，護岸改善將採用透水砌石植生坡面護岸，並規劃植栽綠帶空間，除改善排水，還有進行水岸環境營造，優化鄰近休閒景觀空間及當地水岸環境文化，拉近人與水環境的連結，除保障人民生命財產安全外，更能提昇當地民眾生活休憩品質，工期預計至明年3月中。

民治溪上游的整治工程，部分樹木被攔腰砍斷，也有部分是綁上黃色警示帶。（記者陳彥廷攝）

民治溪上游的整治工程，部分樹木被攔腰砍斷，也有部分是綁上黃色警示帶。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法