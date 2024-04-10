冬山河流域僅存舊橋 爭取中央補助改建宜冬橋

宜冬橋是冬山河流域僅存的舊橋，冬山鄉公所爭取中央補助款辦理改建。（資料照，記者江志雄攝）

2024/04/10 19:08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉宜冬橋是冬山河流域僅存舊橋，鄉公所委託工程顧問公司完成改建工程規劃案，總經費估計1.78億元。鄉長林峻輔今天表示，他最近造訪行政院公共工程委員會主委吳澤成，爭取中央補助款，盼完成改建計畫的最後一哩路。

橫跨冬山河的宜冬橋是冬山鄉東西向交通要道，1980年6月竣工，因橋體老舊龜裂被列入危橋，橋頭兩側增設限高架管制大車通行，目前不僅有安全疑慮，且橋梁底部低，冬山河水上巴士無法穿越，影響水上觀光發展，由於改建經費龐大，鄉公所自籌3300萬元地方配合款，餘要仰賴中央金援。

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宜冬橋改建列入冬山鄉重大工程，林峻輔偕同立委陳俊宇等人拜訪吳澤成。林峻輔說，宜冬橋改建後不僅提升用路人安全，新橋橋墩加高，未來水上巴士可從冬山河中下游的國立傳統藝術中心，開抵上游的生態綠舟，建構完整的冬山河流域觀光廊道。

根據林峻輔轉述，吳澤成允諾居中協調，並指示工程會企劃處追蹤後續進度；另一方面，交通部公路局東區養護工程分局證實，已收到宜冬橋改建工程計畫書，近期內開會審查，若通過初審，將呈報公路局審議，如果符合補助規定，會依法辦理。

宜冬橋舊橋長約101公尺、橋寬4.7公尺，規劃中的新橋長110公尺、橋寬9公尺，改建後的橋梁跨距要拉大，橋墩一併提高，新橋橋墩相距48公尺，橋面距離河面至少4公尺，以利水上巴士航行。

改建工程完工後，水上巴士從國立傳統藝術中心啟航，沿著冬山河航行，途經親水公園、水火同源親子公園，通過宜冬橋新橋後抵達生態綠舟，讓乘客上岸暢遊冬山老街，形同打通冬山河流域觀光廊道的任督二脈。

宜縣冬山鄉宜冬橋橋體老舊龜裂列入危橋，橋頭兩側增設限高架管制大車通行。（記者江志雄攝）

宜冬橋在1980年6月竣工，橋齡44年。（記者江志雄攝）

宜冬橋改建後橋下可供水上巴士航行，形同打通冬山河流域觀光廊道的任督二脈。（記者江志雄攝）

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