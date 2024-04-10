鹿港納骨塔未上鎖5罈骨灰震灑一地 民眾認為關鍵在這裡

花蓮強震造成鹿港納骨塔未上鎖5罈骨灰灑一地。（資料照，民眾提供）

2024/04/10 18:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕花蓮強震造成彰化縣鹿港鎮第一公墓納骨塔傳出災情，疑似櫃門未上鎖，造成5罈的先人骨灰灑一地，民眾向鎮公所陳情，認為應該全面更換櫃位的門鎖，把塑鋼換成金屬，單層門板改成雙層，讓先人骨灰獲得安全保障，後代子孫也才能安心。

有民眾向鹿港鎮公所陳情，認為日前的強震造成5罈的先人骨灰灑一地，原因就是櫃門未上鎖，還陸續發現了20個櫃門沒鎖。他因為先祖也有骨灰罈放在第一公墓納骨塔，馬上就去查看，這一看發現櫃位的門鎖是塑鋼的，當強震一來，骨灰罈很可能隨著震度搖晃，也連帶碰撞到櫃門，如果是塑鋼的門鎖，很可能就會撐不住而毀損了。

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因此，民眾向鎮公所建議，應該全面把納骨塔櫃門的鎖，全部換成金屬，而原有的櫃門只有單層，應該再加一層壓克力，擁有雙層的保護力。萬一公部門因為經費有限，可以開放給民眾來自費加固。

鹿港鎮公所表示，強震發生後已全面進行納骨塔的體檢，確保門鎖都上鎖了，針對民眾所提的建議，也會進行通盤檢討，未來只要是有損毀或是新增的櫃位，都會換上新的金屬的鎖。

鎮公所強調，由於各櫃位的骨灰罈大小、重量不一，全面在內部加固，可能難度頗高，但針對納骨塔位的耐震保護部分，都會再進行討論與加強，避免再發生震落事件。

花蓮強震造成鹿港納骨塔未上鎖5罈骨灰灑一地。（資料照，民眾提供）

花蓮強震造成鹿港納骨塔未上鎖5罈骨灰灑一地，也讓民眾高度關切骨灰罈櫃位的防震安全問題。（資料照，記者劉曉欣攝）

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