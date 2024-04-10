新泰塭仔圳領航路、中環路口會勘 轉彎限速將升至40

領航路轉彎處限速30公里。（記者董冠怡攝）

2024/04/10 16:57

〔記者董冠怡／新北報導〕新泰塭仔圳重劃區內東西向計畫道路「領航路」通車逾兩週，市議員鍾宏仁、李宇翔今與市府局處前往領航路、中環路口會勘並表示，民眾反映轉彎處限速30公里不近人情；中環路右轉進入領航路時，靠右車道路面僅標示右轉箭頭，直行用路人擔心吞600元罰單；領航路轉向中環路時，紅燈停等秒數過長，希望能夠彈性處置。交通局、地政局回應，將進行調整改善。

鍾宏仁表示，領航路僅長1.2公里，區分直行段與轉彎處，直行段限速50公里、轉彎處限速30公里，立意良善，但行駛途中，車速突然從50降至30，不一定會比較安全，提升至限速40公里相對合理，且要增添提醒標示。

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此外，鍾宏仁指出，中環路要右轉銜接領航路時，路面僅標示右轉箭頭，讓不少直行用路人覺得不轉彎可能反倒有違規疑慮，擔心吃上罰單，希望可以提前提示，右轉車輛提早靠右行駛，另清楚標示標線，使右轉、直行車可以並行。

鍾宏仁提到，從領航路要轉向中環路時，目前車流量不多，然而，紅綠燈停等秒數設計卻與頻繁使用的道路一樣長，期盼能夠彈性調整，未來再視開發情形、人流進駐等滾動式檢討。根據記者實地觀察，領航路轉向中環路方向，紅燈停等時間約90秒；中環路直行方向紅燈估計60秒左右。

李宇翔則說，當初道路限速上是採分段思考，直行段以直行段去思考、轉彎處以轉彎處去思考，建議可以從「整條路」通盤檢視，設計合理速度，而非在轉彎處得急減速，反而可能發生事故，同時還要增加標線、標示提醒，也希望透過提升領航路的使用體驗，令未來塭仔圳其他條計畫道路開闢能夠有所依循。

參與會勘的新莊分局以實務經驗提醒，目前領航路週邊仍有部分路段在施工，以及速限調整前，可能需要增設更多警示標誌，同時兼顧夜間行車安全。

交通局回應，將請地政局研議調整現場標線及相關標誌告示，例如安全方向導引標誌「輔2」、慢字、速限40標線、車道線型調整等，以利將轉彎路段調整為限速40公里；中環路南向外側車道改為「直右指示線」，避免直行機車違規；領航路、中環路口，目前領航路綠燈秒數約17-25秒，將再依車流量檢討號誌時制秒數。

針對民眾反饋意見，地政局表示，今天主動前往會勘並統整缺失改善，交通局依其專業做出調整的部分，地政局會儘速配合辦理。

市議員鍾宏仁（左三）、李宇翔（左一）會勘中環路、領航路口。（記者董冠怡攝）

民眾反映從中環路要右轉進入領航路前，地上僅標示右轉箭頭。（記者董冠怡攝）

領航路右轉往中環路方向，紅燈等待約為90秒；中環路直行方向紅燈約為60秒。（記者董冠怡攝）

領航路限速圖。（地政局提供）

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