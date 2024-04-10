2024阿里山花季謝幕 約14萬人次入園觀賞百花爭艷

阿里山櫻花壓軸登場的普賢象櫻綻開非常漂亮。（記者蔡宗勳攝）

2024/04/10 14:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為期一個月的2024阿里山花季於今天謝幕，花季期間吸引約14萬人次入園，今年很多植物花期都提早盛開，而且開好開滿，眾所注目的「櫻王」染井吉野櫻滿開逾半個月，是今年花季最大驚奇，花季雖然畫下句點，但最後一波的普賢象櫻的花況令人驚艷，另一葉蘭、玉山杜鵑等仍爭奇鬥艷，值得專程上山觀賞。

「阿里山達人」黃源明分享說，這次最令他印象深刻的是，有一位來自加拿大的背包客千辛萬苦搶到票，就是為了搭乘阿里山國寶級的蒸汽火車，聽了他的景點分享後，表示還要在阿里山繼續停留，隔天要將阿里山的景點都走過一遍。

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黃源明指出，還有一位80幾歲的資深阿嬤一個人清晨從台北搭高鐵南下嘉義，再轉乘公車到阿里山，拿著手機跟著大家全程拍攝蒸汽火車，結束後再搭公車回嘉義，當天就趕回台北，她說好忙好有趣，這樣的熱情讓人讚嘆感佩，就跟阿里山百年的蒸汽火車一樣衝勁十足。

林業保育署嘉義分署副署長李定忠表示，2024阿里山花季將於今天結束，

32天來吸引13萬9000人次入園，最後一波高潮清明連假即使受到花蓮震災影響，不少人取消上山賞花的遊程，但合計仍有1萬6000人次入園，以4月5日的5321人最多。

李定忠進一步說，阿里山櫻花壓軸登場的普賢象櫻，目前仍可在阿里山工作站前、慈雲寺、商店區、祝山林道、舟之橋等地觀賞到美不勝收的花況，另玉山杜鵑、紫藤、一葉蘭與垂絲海棠等也綻開中，園區處處可見花團錦簇的美景。

阿里山國家森林遊樂區一葉蘭仍有不錯的花況。（記者蔡宗勳攝）

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