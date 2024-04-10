陳其邁表揚14位模範公車駕駛長 承諾縮短南北薪差落實交通平權

高雄市長陳其邁表揚14位模範公車駕駛長，承認縮短南北薪差落實交通平權。（記者黃良傑攝）

2024/04/10 14:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於南部客運業從業人員薪資待遇較中北部低，高雄市恐面臨公車駕駛長人力吃緊，市府編列預算補足公車票價與運價的票差，同時要求客運業者固定提撥部分補貼款，平均每位駕駛長每月可再增加至少8000元薪資收入，陳其邁今天表揚模範公車駕駛長時，強調除提升公車服務品質，也會縮短南北薪資差距，落實交通平權承諾。

今年共表揚14位112年度模範公車駕駛長，包括港都客運劉安傑、林榮崇、禇恩彤、林育丞；高雄客運曾興彥、邱柏誠、王祖石；南台灣客運岳靖鎧、黃國榮；漢程客運葉俊男、黃志豐；東南客運蔡念慈；統聯客運蔡榮豊；義大客運孔祥徵等 14 位駕駛長。

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交通局表示，受獎者均為民眾票選出來優秀駕駛長，藉此激勵其他公車駕駛長共同成長；市長陳其邁宣布達成去年4月TPASS月票上線時承諾，提高駕駛人員每月8000元以上薪資，今天前往客運公司表揚模範公車駕駛長大會，頒發獎狀及獎金5500元。

陳其邁說，將搭乘公車的經濟誘因導入票價優惠，讓民眾更願意乘坐大眾運輸工具，票價自然更健全，駕駛長的工作環境就能更好，公車賠錢駕駛長的薪水就會掉下來，該是政府政策要負擔的，就要把它接起來，公車駕駛長的環境變好，對市民服務品質也會更好。

為改善客運業者營運環境，配合TPASS月票上線，同步積極爭取中央補助，除補足業者票價並提升車公里成本及運價外，112年起更達成平均每位駕駛長每月可再增加至少8000薪資收入，大幅改善從業人員薪資待遇，期可吸引更多優秀公車駕駛長加入，提升公車服務品質並同時縮短南北薪資差距，落實交通平權承諾。

高雄市長陳其邁表揚14位模範公車駕駛長。（記者黃良傑攝）

高雄市長陳其邁表揚模範公車駕駛長，強調會努力落實交通平權承諾。（記者黃良傑攝）

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