復育有成！彰化花樹銀行「蛾皇后」比人臉還大

蛾皇后雙翅展開達27.5公分，比人臉大許多。（照片由花樹銀行提供）

2024/04/10 13:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化大村鄉花樹銀行復育皇蛾有成，時序進入4月，園裡的皇蛾陸續羽化，時間點剛好落在大甲媽遶境進香的時間，園主說，園裡的皇蛾似乎跟媽祖特別有緣，去年第一隻選在媽祖聖誕當天，今年則選在大甲媽祖遶境時間。

大村花樹銀行園區約0.6公頃，種有超過400種類苗木，由於鄰近八卦山脈，常吸引皇蛾來此產卵，為此園區在11年前特別蓋了座復育室，並種植江某樹、饅頭果、樹杞與春不老等皇蛾喜愛的食草進行復育，而每年4月清明節後就是皇蛾幼蟲破蛹時期。

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郭俊銀說，今天羽化的「蛾皇后」雙翅展開達27.5公分，完全遮蓋人臉，是他復育以來遇過最大的皇蛾。皇蛾羽化後，生命期約10天，10天的時間最重要的工作就是交配、產卵，往年曾遇過只有公蛾沒有母蛾，今年園區已有30多隻，且公、母數平均分配，他領計可以產出1000顆卵，對皇蛾復育是一大進步。

郭俊銀也說，皇蛾又稱「蛇頭蛾」，是全世界最巨大的蛾，母蛾展翅可達25至30公分，羽化後壽命期約10天。他也說電影「哥吉拉」中的怪獸摩斯拉就是以皇蛾作為原型，加上皇蛾羽化時通常在玄天上帝誕辰日，所以有正義使者的化身，另外皇蛾在民間也象徵福氣，因飛翔時像蝙蝠一樣，而在中部地區的鄉下，稱皇蛾的台語就叫「蝙蝠」，反而蝙蝠台語叫「夜婆」，稱呼饒富趣味。

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