我學者意外打造「籠狀分子」 有助人工合成OLED發光材料

台大化學系汪根欉、周必泰研究團隊，設計合成出高度對稱的籠狀分子（黑色），其中心空間可容納其他分子，放入之後，兩者結合成全新的超分子激發錯合物，有助OLED複合材料開發、甚至醫學、藥學等化學材料合成與發展。（記者吳柏軒翻攝）

2024/04/10 13:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕手機、電腦等螢幕由會發光的OLED製程，其需複合材料，甚至包含貴金屬銥等，台灣大學化學系教授汪根欉、講座教授周必泰等組成研究團隊，意外打造出「籠狀分子」的結構，有助人工大量合成出會發光材料，免去自然界材料的昂貴成本，有助未來低成本開發，相關內容已獲今年1月國際期刊《自然化學》刊登。

汪根欉表示，OLED（有機發光二極體）內複合材料的互相作用，在科學界仍是未解之謎，為了解密，團隊轉向研究化學結構，並想到「超分子」，創造出一個「籠子」，在其中塞入其他分子，觀察其中吸電、放電效應，意外穩定，成功創造出「超分子激發錯合物」，是實驗室10多年來研究成果。

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周必泰解釋，該籠狀結構非常有用，可以「氧化」與「還原」在同一空間發生，且籠狀結構會自動鏈結，只要改變投入的材料，就可測試出最佳合成物，讓製程方便，且能量產，而在OLED複合材料的製程上，採用「蒸鍍」，會喪失90％原料，該結構去合成放光材料，可降低浪費，達更綠色永續。

汪根欉表示，現行OLED的放光材料要用到天然資源，尤其是貴金屬銥，因此廠商製造成本很難降低，但透過該籠狀結構當作平台，可在實驗室中直接人工合成出新材料，不用自然金屬，成本也可量產而下降，但坦言目前尚無國內廠商感興趣，不過已有美國、日本等國外重要材料開發商來接洽，相信台灣還是仍繼續開發便宜又高效能的OLED材料。

而未來，超分子激發錯合物除了有助開發OLED材料，汪根欉說，團隊也發想其他應用，包含醫學的癌症光動力療法中的敏化劑，乃至透過圓極化放光，達到加密防偽等功能；周必泰更說，該籠狀結構同時可吸電放電，可用在電解水產氫等機制，也是團隊未來鎖定的目標，其他領域還有藥學可開發。

國科會透過計畫補助該團隊研究，經過3年今（10日）公布研究成果，而相關論文則在今年1月獲國際學術期刊《自然化學》刊登，周必泰透露，論文投稿後3天就接獲期刊通知要送外審，代表首輪就被賞識。

台灣大學化學系教授汪根欉（右3）、講座教授周必泰（左3）等組成研究團隊，意外打造出「籠狀分子」的結構，可人工大量合成出會發光的材料，在OLED領域上能降低使用貴金屬的成本。（記者吳柏軒攝）

台灣大學化學系教授汪根欉解釋，團隊開發的全新「超分子激發錯合物」，是實驗室10多年來研究成果。（記者吳柏軒攝）

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