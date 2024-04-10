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台中新社桃子災損 4/19止受理現金救助申請

今年元月寒害，影響台中市新社區桃子的著果率，農業部公告現金救助，每公頃補助8萬元。（民眾提供）

今年元月寒害，影響台中市新社區桃子的著果率，農業部公告現金救助，每公頃補助8萬元。（民眾提供）

2024/04/10 11:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區種植的桃子，因今年1月下旬寒流造成嚴重受損，台中市農業局會同農業部台中區農業改良場及農糧署中區分署台中辦事處勘災，確認損害已達現金救助標準，農業部昨公告台中市新社區為農業天然災害現金救助地區，公頃補助8萬元，農業局呼籲種植桃子損害率達20%以上農民，即日起至4月19日止向受災地區公所提出申請；另市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元。

農業局指出，桃樹開花的臨界氣溫約為10℃，今年1月下旬寒流，新社測站（C0F9V0）由1月22日至28日出現10℃以下低溫，對於正值桃樹開花階段，使得花粉發芽率與花粉管伸長均受到影響，蜜蜂類授粉昆蟲的活動力也會降低，導致桃子的著果率降低。

農業局表示，農業部昨日公告台中市新社區為辦理桃1月下旬寒流農業天然災害現金救助地區，每公頃救助8萬元，請種植桃損害率達20%以的農民，自即日起至4月19日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。此外，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。

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