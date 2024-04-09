全台最美果菜市場啟動拍賣 試營運首日7供應商參與

台南新化果菜市場啟動拍賣作業，初期以預約及議價方式試營運。（記者劉婉君攝）

2024/04/09 18:11

〔記者劉婉君／台南報導〕有「全台最美果菜市場」之稱的台南新化果菜市場，今（9）日啟動拍賣作業，試營運首日採議價、預約方式交易，共有7家供應商參與，品項包括鳳梨、西瓜、香蕉等。

新化果菜市場在中央經費補助下，斥資將近1400萬元，建置電子化拍賣系統，並至高雄拍賣市場取經，相關作業人員曾赴屏東拍賣市場受訓，且聘請高雄拍賣市場退休人員擔任顧問。台南市農產運銷公司表示，試營運期間的測試重點以系統運作順暢為主，因此先採預約及議價方式進行，農產運銷公司協助媒合，待相關人員熟稔電子系統及流程後，再加入拍賣。

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農產運銷公司指出，目前全台僅屏東、高雄、台中、桃園、板橋、三重、台北第一及台北第二等8處果菜拍賣市場，新化拍賣市場屬於產地市場，農民可以透過共同運銷，減少中間商剝削，也可省下將農產品送到北部拍賣市場的運費成本，而營養午餐、團膳業者或零售商，也可以就近選購，果菜市場也會為農藥殘留進行抽檢把關。此外，拍賣的價格也能反映農產品當下的市場價格，是最佳的指標。

當地攤商「西瓜清」表示，透過拍賣，可以增加一個銷售管道。

從事營養午餐及企業團膳水果截切供應的合作社業者張志榮則建議，目前至攤位向攤商購買時，貨品可以直接搬上車，透過拍賣，則需先將貨物搬到拍賣中心，得標後再搬上車，多一次搬運作業，增加水果碰撞的風險。對此，農產運銷公司則表示，未來也可評估增加樣品拍賣的方式，讓蔬果可以直接從攤位搬運至買方的車上。

農產運銷公司指出，為了鼓勵買賣雙方踴躍參與拍賣，至9月底試營運期間，將不收取管理，而待年底冷鏈設備完工後，明年也會視情況增加蔬菜拍賣。

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