宜縣公私合力減塑有成 去年少用152萬個一次性產品

宜縣公家機關舉辦活動時使用環保餐具供餐。（圖由宜縣環保局提供）

2024/04/09 17:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣配合減塑政策，公家機關及學校舉辦活動時不提供免洗餐具，呷拜拜等民俗節慶也不用一次性餐具，透過公私合作落實減量，去年減少使用152萬多個一次性產品。

宜蘭縣政府環保局今天發布新聞稿指出，2022年起，宜蘭縣的機關學校舉辦會議、訓練、活動，均不提供免洗餐具、包裝水、一次用飲料杯，根據統計，去年全縣機關學校減少使用30萬5000多個一次性產品。

請繼續往下閱讀...

另外，2019年開始，宜蘭縣政府環保局補助廟宇購置環保餐具，宮廟慶典與香客用膳改用環保餐具用餐，並結合羅東帝爺生呷拜拜之類民俗節慶，推廣辦桌外燴不用一次性餐具、用品、塑膠桌布，不提供打包用的塑膠袋和提袋，社區長青食堂同步使用環保餐具，去年民間減少使用122萬個一次性產品，公私合計超過152萬個。

縣府環保局現有2000組環保餐具無償出借，並輔導宜縣57家餐飲業者使用環保餐盒盛裝，環保局歡迎各界借用環保餐具，或向使用環保餐盒店家訂餐，局長許嘉琦說，宜蘭環保立縣，減塑就從源頭減量做起，盼有更多餐飲業者加入提供環保餐具行列，為子孫守護宜蘭這片淨土。

宜縣外燴辦桌不用免洗餐具及塑膠桌布。（圖由宜縣環保局提供）

宜縣社區及長青食堂營養午餐使用環保餐具裝盛。（圖由宜縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法