竹縣「勞工大學」4/29開課 楊文科今偕工總、產總宣傳

新竹縣「勞工大學暨微型創業經營輔導計畫」月底開課，今天下午縣長楊文科（前右7）和勞工處長劉家滿（前右8）共同攜手工總、產總幹部替課程宣傳。（記者黃美珠攝）

2024/04/09 17:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「勞工大學暨微型創業經營輔導計畫」開課邁入第3年，今年再推出4大主題、160堂課，今天下午縣長楊文科和勞工處長劉家滿共同攜手工總、產總幹部替課程宣傳，歡迎15歲以上的縣民踴躍報名上課。

楊文科説，過去2年新竹縣勞工大學已有超過1萬5000人報名參與，本月29日將第3年開課，課程包含「數位充電」、「創新創業」、「達人分享會」、「職涯發展」4大主題。

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新竹縣總工會理事長陳福俊、新竹縣產業總工會理事長劉興德到場力挺這個系列課程，認為勞工大學讓勞工在工作之餘能夠進修找到第2專長，進而開啟斜槓人生。

勞工處長劉家滿說，今年規劃4大主題、28場講座，包含圖文影音製作、網路行銷與電商營銷實務、企劃書撰寫、品牌經營策略、財務管理、探索教育、公眾表達技巧、療癒身心系列等。

藉由授課講師的實務經驗分享和指導，帶領各領域的工作者、即將畢業的學生以及創業新手們，發展更為健全的創業基礎及職場知能。

今天下午的記者會也邀請「ROU.space柔室妤研」、「Tung_Baking甜點工作室」、「米果妮手作坊」以及「享印學堂～機關寶盒」4個成功創業家到現場設攤，產品有：編織品、甜點、手工皂／香氛及環保手作等，未來縣府將持續透過「職能永續學院」的專業課程及資源整合，持續支持新竹縣的勞工、年輕人跟待業者們實現創業夢想。

新竹縣長楊文科實際參觀出身「勞工大學」的創業成就。（記者黃美珠攝）

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