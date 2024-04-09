呷蟲王者！酥炸荔枝椿象口感如櫻花蝦 麵包蟲搭鬆餅綿密好吃

荔枝椿象是大家熟知的害蟲，經鹹酥油炸成玉環塔香酥，口感像吃櫻花蝦。（觸口自然教育中心提供）

2024/04/09 17:39

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「想不到昆蟲也能做成可以入口的料理！」林業署嘉義分署觸口自然教育中心近期將推出「呷蟲王者」課程活動，將昆蟲轉化成創意料理，荔枝椿象是大家熟知的害蟲，經鹹酥油炸成玉環塔香酥，口感像吃櫻花蝦，將麵包蟲配上鬆軟綿密的鬆餅一起入口，口感意外地好吃，透過料理DIY更你認識食蟲文化。

觸口自然教育中心表示，響應糧農組織食用昆蟲永續環境的主張，推出「呷蟲王者」課程，將昆蟲轉化成創意料理，帶領學員瞭解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機，同時將帶領學員尋找荔枝椿象，學習如何辨識及移除，瞭解食用昆蟲對環境的幫助。

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「呷蟲王者」課程去年首度推出後獲好評，今年將於4月27日及5月11日推出兩梯次活動，一場次30人，報名費單人500元、雙人600元（含吃料理），不吃料理或會過敏者，純觀賞報名費100元，可至「觸口自然教育中心」臉書粉專報名。

先前體驗過的學員說，在中國與東南亞國家都有荔枝椿象料理，4、5月椿象料理尚未進入成蟲、長出翅膀，以鹹酥油炸方式烹調，加九層塔調味成玉環塔香酥，口感像吃櫻花蝦；麵包蟲鬆餅口感鬆軟綿密，是一種很特別的體驗。

麵包蟲配上鬆軟綿密的鬆餅一起入口，口感意外地好吃。（觸口自然教育中心提供）

嘉義分署觸口自然教育中心「呷蟲王者」課程帶領學員尋找荔枝椿象，學習如何辨識及移除。（觸口自然教育中心提供）

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