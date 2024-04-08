解決基隆、北海岸交通壅塞 陳建仁萬里視察台62線延伸案規劃

行政院日前核定「台62線延伸萬里金山可行性評估」，行政院長陳建仁今天（8日）前往視察聽取該計畫簡報；陳建仁強調，提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務，是政府施政的重要目標，政府正積極推動環保的高快速公路串連，希望完成台灣一日生活圈的目標。 （記者俞肇福攝）

2024/04/08 19:10

〔記者俞肇福／新北報導〕為解決台二線基金二路路段每逢假日就塞車的問題，行政院於3月19日核定「台62線延伸萬里金山可行性評估」，行政院長陳建仁今天（8日）前往視察聽取該計畫簡報；陳建仁強調，提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務，是政府施政的重要目標，政府正積極推動環保的高快速公路串連，希望完成台灣一日生活圈的目標。

交通部公路局局長陳文瑞說，基金一路、基金三路都是雙向4車道的路幅，只有中間的基金二路是雙向2車道，因為車道不平衡，導致基金二路1.6公里長期以來壅塞，因此公路局擬定計畫，除了解決交通壅塞問題外，也能提升觀光產業發展。

請繼續往下閱讀...

陳文瑞表示，「台62線延伸萬里金山可行性評估」計畫全長12.1公里，總經費526億元，將從台62線瑪東系統交流道延伸到新北市金山交流道，其中優先路段為瑪東到萬里共4.9公里，此路段經費約240.42億元；第二階段再延伸至金山，全線將設置3處交流道，且都配置西出東入匝道，為雙向4車道、路寬22.8公尺的快速道路，時速限制80公里。

此外，「台62線延伸萬里金山可行性評估」計畫核定後，預計後續的綜合規畫、環評、建設計畫，還需約2.5年以及設計、都計變更、用地取得需約1.5年，加上施工5年，原訂全線完工需要9年；陳文瑞進一步解釋，因為各項作業是採取平行作業，因此預計時程可提前至建設計畫核定後的6.5年完工。

對於台62線延伸計畫，陳建仁表示，提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務，一向是政府施政的重要目標，所以中央地方應該攜手合作；這個計畫完成後，也能促進北台灣觀光旅遊的發展，因為目前台2線基金二路假日壅塞的情況，對於產業、觀光都有很大的影響，這個計畫不僅能促進投資、就業機會，還可以強化區域平衡發展，所以不只是道路工程，更是地方經濟發展以及提高民眾生活品質的工程。

出席的新北市副市長陳純敬、基隆市長謝國樑，對於中央積極規劃解決地方交通壅塞問題給予高度肯定。

行政院於3月19日核定「台62線延伸萬里金山可行性評估」，行政院長陳建仁（前排右二）今天（8日）前往視察聽取該計畫簡報；陳建仁強調，提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務，是政府施政的重要目標，政府正積極推動環保的高快速公路串連，希望完成台灣一日生活圈的目標。 （記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法