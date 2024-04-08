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埔里鎮水頭里民反對儲能場 業者暫時停工、雙方無共識

埔里鎮水頭里隆生路居民反對設置民營儲能場，今再向議員吳國昌、蘇昱誠等人陳情。（記者佟振國攝）

埔里鎮水頭里隆生路居民反對設置民營儲能場，今再向議員吳國昌、蘇昱誠等人陳情。（記者佟振國攝）

2024/04/08 18:47

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮水頭里隆生路居民反對民間能源公司在緊鄰住家後方興建儲能場，業者代表今天南下與居民溝通協調，強調乙種工業用地依法、合法興建儲能場，針對居民對儲能場的安全疑慮，願意加強周邊消防安全措施因應，但居民唯一訴求就是遷場，雙方無共識，經與會議員吳國昌、蘇昱誠協調工程先行停工，後續由縣府相關單位邀中央召開公聽會。

據了解，埔里鎮水頭里隆生路旁約300多坪的空地，近來有民間能源公司興建可儲送5500度電的儲能場，10多戶居民在工程施工後，才知道住家後方緊鄰約5公尺的地方要建儲能場，日前即透過議員陳宜君等人向縣府陳情，且依今年2月新修訂的儲能場法規，須距離住宅30公尺以上，因此盼儲能場遷移才能安心。

能源公司黃姓負責人今天則是南下與居民溝通協調，議員吳國昌、蘇昱誠等人也到場關心，負責人強調去年5月申請興建儲能場，土地是乙種工業用地，當時法令規定距離建築是5公尺，相關程序也完全合法，願意與住戶協調加強安全防護措施，除了符合中央相關消防安全法規，按南投縣政府要求必須在儲能設備四周設置高達3.6公尺的鋼筋混凝土防火牆，用高標準配合政府規範，也盼能保障合法投資權益。

黃姓負責人也願意設置「消防安全基金」，由住戶自行決定增設安全防護措施，但住戶代表堅持不願意與儲能場為鄰，萬一發生發生儲能場公安事故，形同5、60部的電動車同時起火燃燒，一旁也有300人的電子工廠，真的讓人心驚驚，唯一訴求就是遷移，雙方無法達成共識。

經議員吳國昌、蘇昱誠協調要求儲能場工程先停工，一併由縣府向經濟部申請法令釋疑出爐後，再由縣府建設、環保、消防等相關單位邀請中央經濟部於地方召開公聽會。

能源公司黃姓負責人（左3）今南下與居民溝通協調無共識，目前業者願意接受停工建議，待召開公聽會進一步詳細說明。（記者佟振國攝）

能源公司黃姓負責人（左3）今南下與居民溝通協調無共識，目前業者願意接受停工建議，待召開公聽會進一步詳細說明。（記者佟振國攝）

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