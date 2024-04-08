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墓仔埔旁蓋風雨球場 營造商先辦「法會」求工程順利

圖左是動土地點，圖右是法會現場。（記者顏宏駿攝）

圖左是動土地點，圖右是法會現場。（記者顏宏駿攝）

2024/04/08 16:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮公所斥資1800萬元在北斗思恩公園蓋風雨球場，上個月先把勝利女神飛彈撤離，今天舉行開工典禮，而為求工程順利，營造商特別舉辦超薦法會。

今天的動土典禮旁設起超薦法壇，以佛教的科儀請來南無阿彌陀佛、藥師如來佛、釋迦牟尼佛，超度地基主、山神、土神、無主孤魂……等。由法師及承包商誦經超度，法師表示，法會將進行一整天，希望解冤釋結，讓四境平安。

公所表示，這是承包商自發性的超薦法會，希望祈求工程順利，心靈平安。

今天的動土地點就位於之前除役的勝利女神飛彈旁，全區的思恩公園廣達6000多坪，公所將規劃為鎮民的遊憩運動公園，裡面包括適合老人的槌球場，適合年輕人的風雨球場，適合親子的共融式公園。今天動工的風雨球場工期預計300個日曆天，預定在明年2月底前完工。

鎮長顏宏霖表示，勝利女神飛彈24年階段性任務完成，功成身退，因而才有場地來興建風雨籃球場和戶外籃球場，相信完工後將提供青少年一個不論風雨隨時能打籃球的地方。

縣長王惠美表示，縣府持續興建改善各項運動場館，被遠見雜誌譽為「運動場館友善之都」，在改善全縣體育場館硬體設施部分，彰化縣政府已先斥資超過2.1億元完成縣立體育場、體育館等專業競技場館的整建，其中花費5000多萬元整修的健興游泳池和4000萬元翻新的田徑場，都已取得國家級標準認證。

要在墓仔埔旁蓋風雨球場，營造商先辦「法會」求工程順利。（記者顏宏駿攝）

要在墓仔埔旁蓋風雨球場，營造商先辦「法會」求工程順利。（記者顏宏駿攝）

北斗風雨球場動土。（記者顏宏駿攝）

北斗風雨球場動土。（記者顏宏駿攝）

北斗風雨球場動土。（記者顏宏駿攝）

北斗風雨球場動土。（記者顏宏駿攝）

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