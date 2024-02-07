春節不怕不能倒垃圾 彰化市民這裡天天收

彰化市清潔隊部位於仁愛東街，也就在大埔派出所旁邊，全年無休提供民眾倒垃圾服務。（資料照）

2024/02/07 21:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太讚了！彰化市清潔隊大年初一到初四停止原有路線垃圾收運，但全市5處晨間定點清運垃圾服務，以及位於仁愛東街的彰化市清潔隊部，都是全年無休，全年提供倒垃圾服務！

彰化縣大多數鄉鎮市初一到初四停止原有路線垃圾收運，部分則是提供定點定時收運服務，彰化市晨間定點收運垃圾主打「全年無休」，收運時間為每天早上6點半到8點半，地點分別為彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部、中興路南郭國小對面、一德南路台鳳社區入口、三民路兒童公園等5處。

請繼續往下閱讀...

不過，春節期間大多數人都休假，趕不及晨間定點收運垃圾的話，彰化市清潔隊說，另有規劃5條清運路線，在上午10點開始收運，主要是針對主要道路店家。而位於大埔派出所旁邊的彰化市清潔隊部，也有提供全年無休的敦親睦鄰收運垃圾服務，初一到初四服務時間為上午6點半到下午3點。

彰化市清潔隊提醒，民眾在春節期間倒垃圾，千萬不要心存僥倖，亂丟垃圾或是垃圾未分類，都會開罰。

鹿港鎮公所說，因應春節期間的大批遊客，鎮公所將會在中山路的行人徒步區，以及鹿港老街一帶，設立大垃圾桶，採機動巡邏方式來清運，也希望遊客能夠確實做好垃圾分類。

彰化縣各鄉鎮市春節期間垃圾清運一覽表。（彰化縣政府提供）

彰化縣各鄉鎮市垃圾清運一覽表。（取自王惠美粉專）

彰化縣各鄉鎮市垃圾清運一覽表。（取自王惠美粉專）

彰化縣各鄉鎮市垃圾清運一覽表。（取自王惠美粉專）

彰化縣各鄉鎮市垃圾清運一覽表。（取自王惠美粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法