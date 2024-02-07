到觀霧遊樂區注意！大鹿林道22~24.5K 2/17~10/31交通管制

大鹿林道交通管制資訊。（林業保育署新竹分署提供）

2024/02/07 19:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕想到觀霧國家森林遊樂區請留意！林業及自然保育署新竹分署今（7）日說，為執行大鹿林道22K-24.5K沿線火災跡地伐除受災木復育造林工作，兼顧作業人員與用路人行車安全，2月19日到10月31日，該路段平日交通管制，原則上每小時半點放行10分鐘，國定假日及星期六、日不管制。

新竹分署說，大鹿林道是連接新竹縣五峰鄉土場（竹122線終點50.4K）到觀霧間，也到觀霧的唯一道路。大鹿林道22K到24.5K去年3月23日發生森林火災，3月26日由分署、警消及空勤總隊等單位合力撲滅，但已導致沿線造林地內林木受害。

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為了避免火燒後林木逐漸枯死，發生不可預期的傾倒、滑落或砸落等危險，影響大鹿林道人車通行安全，分期、分區陸續伐採受災林木及復育造林。

新竹分署說，為兼顧作業人員與用路人行車安全，2月19日起到10月31日交通管制，交管方式為每星期一到星期五的上午7點30分到下午4點30分，每小時半點放行10分鐘，中午11點30分到12點30分作業休息不管制，國定假日及星期六、日也不管制。

交通管制期間，於大鹿林道沿線1K、12K、21K、25K處設立管制告示牌，請用路人耐心等候，配合交管人員的指揮；若遇緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員，在安全無虞情況下機動放行，造成不便敬請見諒。

大鹿林道去年3月23日森林火災後，造林地內林木受災情形。（林業保育署新竹分署提供）

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