屏東VUVU深山走失5天 伍麗華涼山特勤退伍助理協尋助遺體回家

伍麗華的助理江漢是曾於涼山特勤當兵，他召集6名退伍弟兄投入搜救。（民眾提供）

2024/02/07 18:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣瑪家鄉瑪家部落一名88歲的VUVU（長老）5天前出門後即未返家，民進黨籍立委伍麗華今天早上請在地助理江漢協尋，涼山特勤退伍的江漢早上召集6名退伍軍人參與搜救，早上9點半出發後，於11點40分找到失蹤多日的VUVU遺體，並將VUVU年節前送回家。

這名88歲的VUVU在上週六（3日）早上六點多離開後，至晚間皆未返家，家屬擴大範圍尋找也未果，由於當時山上天氣相當冷，家屬也上網請在地粉專「小鎮資訊」PO文協尋。

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據家屬資訊，這名VUVU雖然年事已高，但還是會定期前往田裡巡查，也有可能到禮那里瑪家或是好茶、大社部落等，當天她穿著花色上衣並背著原民網狀綠色背袋，也掛著原民項鍊串著鑰匙，盼PO訊息讓更多人協尋，讓VUVU能盡快回家。

不過，經過多天搜尋皆未果，民進黨籍立委伍麗華早上接獲當地村長唐建生的陳情，希望協調消防署再擴大搜救，而她也同步請在當地山區極有經驗的助理江漢同步尋找。

今日中午左右，江漢回傳訊息指出，接獲任務後，前往禮納里瑪家部落搜尋已失蹤5天的VUVU，他首先就召集6名退伍軍人參與搜救任務，於11點40分左右將於瑪家步道峭壁下方所尋獲的VUVU遺體，協同隊員、義消及家屬順利將VUVU搬運下山送返家。伍麗華說，見到照片，她的內心是無比哀痛，也盼大家為家屬禱告，求上帝親自安慰。

「至少是在春節前回家。」家屬表示，由於時間接近過年，但卻一直沒有VUVU的消息，一度擔心VUVU要留在山中孤單渡過過年，還好在村落原青及眾多人幫助下，成功在春節前送回VUVU的遺體，不用再擔心的七上八下。

伍麗華的助理江漢是曾於涼山特勤當兵，他召集6名退伍弟兄投入搜救。（民眾提供）

伍麗華的助理江漢是曾於涼山特勤當兵，他召集6名退伍弟兄投入搜救。（民眾提供）

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