立委當選人鍾佳濱、伍麗華謝票 稱將會更認真反映民意

立委連任成功的鍾佳濱進行屏北地區謝票行程。（鍾佳濱服務處提供）

2024/01/15 16:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨立委當選人鍾佳濱、伍麗華今天展開謝票行程，鍾佳濱表示，將在未來4年持續反映民意，為民喉舌，不會懈怠。伍麗華則說，將會更認真反映族人意見，兌現競選承諾。

成功3連任的立委鍾佳濱今（15）日展開謝票行程，上午由鹽埔鄉長呂家萱、高樹鄉長梁正翰、里港鄉長徐國銘、九如鄉長藍聰信陪同，以車隊方式巡迴謝票，明天將安排到麟洛、長治、內埔、屏東市，親自到每個鄉鎮向鄉親致謝。

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鍾佳濱表示，選舉激情告一段落後，則要務實地面對接下來的4年，代表民意持續為人民發聲，向中央爭取建設，併為國家制定政策，過去8年，感謝小英總統與林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁等歷任行政院長挹注屏東資源，以及曹啟鴻、潘孟安、周春米等歷任縣長的努力，才能讓屏東的改變繼續向善提升。未來4年，將與其他委員共同努力，不只當賴總統的後盾，也要作周春米縣長的靠山，讓屏東持續進步。

山地原住民立委伍麗華這次以31874票高票連任成功，屏東雖然出現兩強相爭，但伍麗華還成長6102票，顯示問政及勤跑基層獲得肯定。

伍麗華說，感謝全國族人朋友用選票對她表達肯定，給予認真做事的她相當大的激勵，選舉雖然結束但服務不會休息，將繼續推動各項原住民族權益法案以及完成手邊各項地方建設、民眾陳情案等，預計花一週的時間邊工作邊進行全台謝票，要用10倍的努力來報答選民的支持。

連任成功的山地原住民立委伍麗華手繪海報表達感謝。（伍麗華服務處提供）

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