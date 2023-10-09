柿子紅了！桃園復興甜柿恐減產 果農點名「牠們」呷好逗相報

桃園市原鄉復興區甜杮每年10月進入產季，所生產的甜柿肉質緻密、清脆多汁。（記者李容萍攝）

2023/10/09 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原鄉復興區甜杮每年10月進入產季，因海拔高、日夜溫差大，加上土質易排水，生產的甜柿肉質緻密、清脆多汁，甜度高達12至15度，深受消費者喜愛，但近期先是擔心小犬颱風過境時導致落果，近日因被猴子偷吃了不少，預估產量可能減少3至4成。

復興區農會祕書王壽志強說，復興區甜柿種植地點集中在後山的卡拉、光華、雪霧鬧等地區，現有30多戶果農栽種，每年產季為10月到11月。其中，次郎品種成熟期為10月初，接著為富有品種的甜柿，目前山區已有部分果農開始販售，再等1星期左右將會開始大出，色澤較紅潤的甜柿子成熟度高、甜度甜，色澤較青綠則能保存比較久；對於今年山區因為猴害嚴重，先是水蜜桃產季，現在連初秋甜柿也接著遭到猴害，果農女未裝設電網恐損失慘重，該會初步觀察今年甜柿產量恐會減產。

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他也提供選果訣竅，可參考4大特色，包括色澤均勻、萼片鮮綠、果面乾淨、果大飽滿，若選擇。

對此，市府農業局林務科表示，復興山區獼猴眾多，農業局今年於復興區高義、華陵、三光等里果農種植戶集中地區，共辦理4場台灣獼猴危害防治宣導會，會中提出相關防範侵擾的器具改良建議、合理的相關防治方法，目前處理獼猴危害農作的方式有改作、套袋、人力驅趕、鞭炮、瓦斯音爆器、收音機、養狗驅趕、架設電圍網、防護網罩及誘捕籠捕捉移除等，並宣導農民電圍網申請防治台灣獼猴危害農作。

另外，動物保護處也推「狗來富專案計畫」，補助農民飼養果園犬防治台灣獮猴採食，若農民對果園犬補助計畫有興趣，也可電洽動保處：（03）332-6742。

甜柿紅了！桃園復興甜柿進入盛產期。（記者李容萍攝）

甜柿紅了！桃園復興甜柿進入盛產期。（記者李容萍攝）

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