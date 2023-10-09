為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

詐團廣發「罰單未處理」簡訊 公路局提醒認明「gov.tw」網址

交通部公路局表示，近期有民眾收到有罰單未處理，並附上虛假網址的詐騙簡訊；此為詐騙簡訊示意圖。（資料照）

交通部公路局表示，近期有民眾收到有罰單未處理，並附上虛假網址的詐騙簡訊；此為詐騙簡訊示意圖。（資料照）

2023/10/09 19:52

〔記者丁奕／台北報導〕詐騙簡訊又有新招！交通部公路局表示，近期有民眾收到有罰單未處理，並附上虛假網址的詐騙簡訊。但該簡訊實際所載網址並非以「gov.tw」結尾，不屬於政府機關網址，提醒民眾認明「gov.tw」結尾的正確網址。

公路局表示，最近有民眾收到簡訊通知，簡訊內容為「［監理服務網］您違反道路交通管理事件，即將過線上處理期限，請於10月某日之前盡快處理https://bit.ly/tgov」，經查證該簡訊實際所載網址並非以「gov.tw」結尾，不屬於政府機關網址。

公路局澄清，監理單位及裁決機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主提出申請，才有此種服務，而且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。

公路局表示，詐騙集團假冒政府機關通知交通違規罰單或汽車燃料使用費未繳，皆係利用假網址，監理服務網正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw/」，請民眾勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

如須查詢相關違規或汽車燃料使用費，請務必點選正確網址，或下載監理服務APP。民眾若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站求證；若為6都所管轄交通違規，則可洽6都裁決中心（處）求證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團假冒地政所主管騙個資 竹市府籲民眾小心查證
2023/10/08 11:54

詐團假冒地政所主管騙個資 竹市府籲民眾小心查證
打詐！提供人頭帳戶、帳號將被關閉 5年內限制提領
2023/10/07 08:17

打詐！提供人頭帳戶、帳號將被關閉 5年內限制提領

宏匯廣場3週年慶 搶攻國慶商機再推獨家優惠
小心！ 「燃料費逾期通知」簡訊網址「mvdis-gov.cc」是假的
2023/08/20 15:05

小心！ 「燃料費逾期通知」簡訊網址「mvdis-gov.cc」是假的
謠言終結站》罰款通知詐騙簡訊 連結假網址勿點
2023/04/27 05:30

謠言終結站》罰款通知詐騙簡訊 連結假網址勿點
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播