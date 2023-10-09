詐團廣發「罰單未處理」簡訊 公路局提醒認明「gov.tw」網址

交通部公路局表示，近期有民眾收到有罰單未處理，並附上虛假網址的詐騙簡訊；此為詐騙簡訊示意圖。（資料照）

2023/10/09 19:52

〔記者丁奕／台北報導〕詐騙簡訊又有新招！交通部公路局表示，近期有民眾收到有罰單未處理，並附上虛假網址的詐騙簡訊。但該簡訊實際所載網址並非以「gov.tw」結尾，不屬於政府機關網址，提醒民眾認明「gov.tw」結尾的正確網址。

公路局表示，最近有民眾收到簡訊通知，簡訊內容為「［監理服務網］您違反道路交通管理事件，即將過線上處理期限，請於10月某日之前盡快處理https://bit.ly/tgov」，經查證該簡訊實際所載網址並非以「gov.tw」結尾，不屬於政府機關網址。

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公路局澄清，監理單位及裁決機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主提出申請，才有此種服務，而且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。

公路局表示，詐騙集團假冒政府機關通知交通違規罰單或汽車燃料使用費未繳，皆係利用假網址，監理服務網正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw/」，請民眾勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

如須查詢相關違規或汽車燃料使用費，請務必點選正確網址，或下載監理服務APP。民眾若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站求證；若為6都所管轄交通違規，則可洽6都裁決中心（處）求證。

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