收假日衝一波！響應台灣設計展 鶯歌陶博館推「日光慢漫」特展

鶯歌陶博館響應台灣設計展，推出「日光慢漫」特展。（記者董冠怡攝）

2023/10/09 18:54

〔記者董冠怡／新北報導〕「陶」冶身心！新北市立鶯歌陶瓷博物館響應台灣設計展，10月6-22日推出「日光慢漫」生活陶瓷設計特展，以春、夏、秋、冬為軸線展出質感陶作。同樣身為主場館之一的新北市立美術館，連假人潮絡繹不絕，民眾對展區規劃讚不絕口，周邊腹地廣大，還能散步遛狗，適合闔家出遊。

特展以陶器為軸心、四季為軸線，35組陶藝品牌、藝術家跨域展出70組件作品。「春光」系列展出盛裝繽紛花草的花器、植器；「夏沏」陳列造型多樣的茶器，其中一款「行雲」將茶具置於雲端，別具巧思；「秋盛」藉食器勾勒餐桌景緻的日常滋味，白底襯藍邊的古早碗喚起懷舊感；「冬聚」聚焦在燈具、家飾，予人溫暖，用陶片與羊毛氈打造而成的空中掛作，呈現出創作者兒時記憶的鶯歌。

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連假第3天，記者實地走訪陶博館，1樓「日光慢漫」展區不算大，但可駐足流連許久，細細品味每一件作品，都能從中感受到藝術家的用心。此外，從陶博館與周邊環型步道，能遙望新北市立美術館，步行間距約10-15分鐘即可抵達。

台灣設計展今年主題為「新北○（讀圈）起來」，展覽共分5大展區，橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊，以及7處衛星展區、14個主題展、32場設計響應。

新北市立美術館下午湧進不少民眾參觀，隊伍排長龍，場外設有攤販餐車與座位可供飲食歇腿，不少人在一旁大片綠地遊玩遛狗、拍美照，鶯歌居民江小姐表示，今與父母一起力挺台灣設計展，很喜歡展區的規劃，兼具開放式空間，互動性高。江媽媽則說，參展作品多為當代、新一代藝術家，透過這個展覽可以了解現代年輕人在做什麼，汲取新觀念、新知識，會介紹朋友看展。

從對面環形步道遠望鶯歌陶瓷博物館。（記者董冠怡攝）

新北市立美術館人潮絡繹不絕。（記者董冠怡攝）

「日光慢漫」展覽也與調香師合作，館方人員楊小姐所在位置是「聞香」最佳位置。（記者董冠怡攝）

創作者記憶中的鶯歌意象，以陶片與羊毛氈打造而成。（記者董冠怡攝）

看完台灣設計展的江小姐與母親表示，很喜歡展區的規劃，兼具開放式空間，互動性高，也可了解現代年輕人在做什麼，從中汲取新觀念、新知識，並與愛犬Tomi合影。（記者董冠怡攝）

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