為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

葡萄慘變葡萄乾！ 彰化二期露天葡萄恐減產逾5成

彰化二林釀酒葡萄受小犬颱風鹽害影響，葡萄無法得到養分，葡萄慘變葡萄乾。（記者陳冠備攝）

彰化二林釀酒葡萄受小犬颱風鹽害影響，葡萄無法得到養分，葡萄慘變葡萄乾。（記者陳冠備攝）

2023/10/09 18:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮是國內葡萄酒重要產地，每年10月舉行全縣葡萄酒評鑑，不過今年有不少參賽業者卻面帶愁容，紛紛表示受小犬颱風帶來鹽害影響，釀酒葡萄幾乎被吸乾水份，變成葡萄乾，預計11月採收的二期葡萄恐減產7成，憂心無果可釀，明年恐面臨斷貨的可能。

彰化縣農業處表示，這次小犬颱風帶來鹽質性傷害，農民可先拍照再向公所申報災損，經統計同一鄉鎮相關作物累積超過20％受損，縣府將函文農業部公告，並要求農糧署、農改場等單位現地會勘，儘快加速爭取農業災害補助。

秉森酒莊楊姓業者表示，這次颱風根本是怪颱，雖然沒有下雨，但是強風夾帶大量鹽份，造成1/3的葡萄落果，沒有落果的葡萄藤也幾乎被吹斷，在無法輸送養分下，有超過一半的果實已經呈現乾枯狀況，快要變成葡萄乾了，粗估今年冬果產量減產7成以上，恐將沒有足夠的葡萄來釀酒，現在只能盡力施肥搶救。

擔心零收成惡夢重現！楊姓業者表示，2016年梅姬颱風侵襲，造成當年二林地區釀酒葡萄幾乎全軍覆沒，不少葡萄農因此度過最冷的一次冬天，也導致不少農民放棄，目前只剩8家酒莊碩果僅存，實在不堪再有受損，希望政府放寬補助標準。

二林鎮農會表示，二林鎮目前種有約30公頃釀酒葡萄，品種以金香、黑后為主，二期冬果種植面積約一半，但這次颱風鹽害影響，果實損失可能達6至7成，另外災後葡萄植株需要時間恢復元氣，預料明年一期葡萄酒產量也將減產，對農民和酒莊的收益都有不小影響。

葡萄農指出，沒有落果的葡萄藤也幾乎被吹斷，造成果蒂枯萎（紅圈處），在無法輸送養分下，果實逐漸乾枯。（記者陳冠備攝）

葡萄農指出，沒有落果的葡萄藤也幾乎被吹斷，造成果蒂枯萎（紅圈處），在無法輸送養分下，果實逐漸乾枯。（記者陳冠備攝）

小犬颱風帶來強風，葡萄園滿是落果。（記者陳冠備攝）

小犬颱風帶來強風，葡萄園滿是落果。（記者陳冠備攝）

酒莊業者憂心表示，預計11月採收的二期葡萄恐減產7成，最慘可能無果可釀。（記者陳冠備攝）

酒莊業者憂心表示，預計11月採收的二期葡萄恐減產7成，最慘可能無果可釀。（記者陳冠備攝）

受小犬颱風帶來鹽害影響，釀酒葡萄幾乎被吸乾水份，變成葡萄乾。（記者陳冠備攝）

受小犬颱風帶來鹽害影響，釀酒葡萄幾乎被吸乾水份，變成葡萄乾。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投葡萄裂果水傷 每公頃救助10萬
2023/09/20 05:30

南投葡萄裂果水傷 每公頃救助10萬
南投風災葡萄「量少價揚」 裂果農損每公頃救助10萬元
2023/09/19 16:53

南投風災葡萄「量少價揚」 裂果農損每公頃救助10萬元

宏匯廣場3週年慶 搶攻國慶商機再推獨家優惠
健康網》白露適合調體質！ 營養師：7項食物助滋陰養血、潤肺潤燥
2023/09/08 18:28

健康網》白露適合調體質！ 營養師：7項食物助滋陰養血、潤肺潤燥
健康網》18種水果含糖量大公開「它」熱量糖量雙冠王
2023/08/17 08:32

健康網》18種水果含糖量大公開「它」熱量糖量雙冠王
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播