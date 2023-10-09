葡萄慘變葡萄乾！ 彰化二期露天葡萄恐減產逾5成

彰化二林釀酒葡萄受小犬颱風鹽害影響，葡萄無法得到養分，葡萄慘變葡萄乾。（記者陳冠備攝）

2023/10/09 18:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮是國內葡萄酒重要產地，每年10月舉行全縣葡萄酒評鑑，不過今年有不少參賽業者卻面帶愁容，紛紛表示受小犬颱風帶來鹽害影響，釀酒葡萄幾乎被吸乾水份，變成葡萄乾，預計11月採收的二期葡萄恐減產7成，憂心無果可釀，明年恐面臨斷貨的可能。

彰化縣農業處表示，這次小犬颱風帶來鹽質性傷害，農民可先拍照再向公所申報災損，經統計同一鄉鎮相關作物累積超過20％受損，縣府將函文農業部公告，並要求農糧署、農改場等單位現地會勘，儘快加速爭取農業災害補助。

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秉森酒莊楊姓業者表示，這次颱風根本是怪颱，雖然沒有下雨，但是強風夾帶大量鹽份，造成1/3的葡萄落果，沒有落果的葡萄藤也幾乎被吹斷，在無法輸送養分下，有超過一半的果實已經呈現乾枯狀況，快要變成葡萄乾了，粗估今年冬果產量減產7成以上，恐將沒有足夠的葡萄來釀酒，現在只能盡力施肥搶救。

擔心零收成惡夢重現！楊姓業者表示，2016年梅姬颱風侵襲，造成當年二林地區釀酒葡萄幾乎全軍覆沒，不少葡萄農因此度過最冷的一次冬天，也導致不少農民放棄，目前只剩8家酒莊碩果僅存，實在不堪再有受損，希望政府放寬補助標準。

二林鎮農會表示，二林鎮目前種有約30公頃釀酒葡萄，品種以金香、黑后為主，二期冬果種植面積約一半，但這次颱風鹽害影響，果實損失可能達6至7成，另外災後葡萄植株需要時間恢復元氣，預料明年一期葡萄酒產量也將減產，對農民和酒莊的收益都有不小影響。

葡萄農指出，沒有落果的葡萄藤也幾乎被吹斷，造成果蒂枯萎（紅圈處），在無法輸送養分下，果實逐漸乾枯。（記者陳冠備攝）

小犬颱風帶來強風，葡萄園滿是落果。（記者陳冠備攝）

酒莊業者憂心表示，預計11月採收的二期葡萄恐減產7成，最慘可能無果可釀。（記者陳冠備攝）

受小犬颱風帶來鹽害影響，釀酒葡萄幾乎被吸乾水份，變成葡萄乾。（記者陳冠備攝）

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