六龜神尊開光「自掀」紅紙展神力 令人嘖嘖稱奇

高雄六龜區神明開光點眼「自掀」紅紙展神力，極具鄉野傳奇色彩。（記者蘇福男攝）

2023/10/09 18:14

首次上稿 17:42

更新時間 18:14（新增康將軍紅紙掀開時間）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄六龜區神明開光點眼儀式是由風神和神尊自身法力掀開紅紙，極具鄉野傳奇色彩，六龜里劉家神壇今天為玄天上帝部將趙、康兩將軍舉辦開光點眼科儀，歷經5個鐘頭馬拉松式鑼鼓喧天法會，趙將軍在眾目睽睽下率先「自掀」紅紙開光，令人嘖嘖稱奇！

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根據內政部「全國宗教資訊網」記載，開光又稱「開眼」、「開光明」，新雕神佛像或紙紮、圖繪神佛完成後，在安座奉祀前都要舉行開光點眼儀式，在宗教信仰上相信經此轉換儀式，所供奉的神佛聖像將從工藝品轉變成具有神力的神尊。

位於六龜里華北街劉家神壇今天為玄天上帝部將趙、康兩將軍舉辦開光點眼儀式，上午7點信眾備妥香案，恭請罩著紅紙的趙、康兩將軍上座，由道士進行一連串的科儀法會，歷經5個鐘頭馬拉松式的鑼鼓喧天，趙將軍的紅紙在上午11點59分出奇不意自行掀開，康將軍的紅紙也在下午5點57分掀開，令人嘖嘖稱奇！

六龜地方公廟神農宮主委陳志明表示，當地的神明開光儀式獨樹一格，通常是用紅紙蓋住整尊神尊，再藉由風神和神尊自身的法力擇定良辰吉時自掀紅紙，掀開時間無法預測，有時1天也有持續2天。

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